18.07.2025, 14:30 27331
Трое спасателей пострадали при тушении крупного пожара на рынке в Астане
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое спасателей пострадали при тушении крупного пожара на территории рынка "Биг-Шанхай" в городе Астане, сообщает пресс-служба столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Травмы различной степени тяжести получили трое пожарных-спасателей ДЧС города Астаны. Двое из них после оказания медицинской помощи отпущены для амбулаторного лечения, один госпитализирован в городскую больницу для дальнейшего наблюдения и терапии", - заявили в департаменте.
Напомним, в Астане произошел крупный пожар на территории рынка "Биг Шанхай". На месте происшествия был развернут штаб, организована бесперебойная подача воды на 5 боевых участках. Как пояснили в ДЧС, пожар принял большое развитие по всей площади здания из-за позднего сообщения.
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19.07.2025, 12:58 1426
Несколько сотрудников пострадали в результате несчастного случая на территории "КазАзота"
Фото: kazazot.kz
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько сотрудников пострадали в результате несчастного случая на территории предприятия акционерного общества "КазАзот", сообщает lada.kz.
Для нас это чрезвычайно тяжелое событие. Мы выражаем искреннее сочувствие и поддержку пострадавшим, а также их близким. С первых часов происшествия компания предприняла все возможные меры для оказания помощи. По нашей инициативе к лечению были привлечены главный реаниматолог страны и профильный специалист по термическим ожогам. Все медицинские расходы полностью покрываются за счет предприятия. Мы находимся в постоянном контакте с врачами и семьями пострадавших и сделаем все необходимое для их скорейшего и полного восстановления до возвращения к трудовой деятельности", - заявили в АО "КазАзот".
Компания также незамедлительно уведомила государственные надзорные органы о происшествии. В настоящий момент проводится официальное расследование.
Ранее желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы.
19.07.2025, 09:25 5116
Авария на МАЭК оставила несколько крупных предприятий без электричества
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате оставила несколько крупных предприятий региона без электроснабжения, сообщает телеканал КТК.
Сегодня для населения ограничений никаких нет. Другой вопрос - производственные предприятия. Там ограничения ставим. Это в основном нефтяные компании: "Мангистаумунайгаз", "Озенмунайгаз", "Каражанбас". Там есть ограничения. Для населения что в городе Жанаозене, что в Актау - нет", - заявил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Как отметил аким, оборудование на МАЭК стоит еще с советских времен. В частности, третий энергоблок только на этой неделе ломался дважды.
По информации телеканала, ограничения в подаче электричества могут снять, когда заработает второй энергоблок, который с апреля находится на капремонте.
Что касается третьего, там сначала вышел из строя масляный вал, которому уже 40 лет. Причину второй поломки смогут выяснить только через несколько дней. Специалисты возьмутся за работу, когда он остынет. Регион в последнюю неделю переживает настоящий блэкаут. Без света то и дело остаются десятки микрорайонов. Но здесь причина в изношенных электросетях. В жару они не выдерживают возросшего напряжения. Заменить сейчас нужно 74 километра кабелей. Что касается МАЭК, то для населения, несмотря на поломку, его мощности хватает. А предприятиям придется подождать", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК.
16.07.2025, 16:40 124671
В Казахстане выросло число ДТП на более чем 50% за полгода
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выросло число дорожно-транспортных происшествий на 54% за полгода, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
За первые 6 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, что на 54% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате пострадали 22 346 человек, из них 955 - погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения - 1401. Пострадали - 3146, ранен - 2791, погибли - 355. Больше всего ДТП в Алматинской - 404, Акмолинской - 126 и Жамбылской - 121 областях", - заявили в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, виновники ДТП:
• водители: легкового авто - 12 046, автобуса - 520, мопедов - 438, грузового - 390;
• пешеходы - 428;
• велосипедисты - 114;
• водители малого электрического ТС - 58;
• водители электрического самоката - 48.
Количество раненых детей выросло на 74,3% - с 3185 до 5552. Погибших на 7,1% - со 126 до 135. Больше всего погибших в Туркестанской - 27, Алматинской - 17, Жамбылской - 9 областях и области Жетысу - 9", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в ведомстве разрабатывают новую меру контроля за самокатчиками - размеры идентификационных номеров на самокатах будут крупнее и заметнее.
16.07.2025, 13:12 129016
Взрыв газопровода произошел в Алматы: повреждены дорога и автомобиль Дополнено
Фото: QazaqGaz Aimaq
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв подземного газопровода произошел в городе Алматы, сообщает пресс-служба акционерного общества "QazaqGaz Aimaq".
Во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси. В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля. Отметим, что данный газопровод не был подключен к общей системе газоснабжения, в этой связи подача товарного газа населению в Бостандыкском районе не прекращалась. На место происшествия незамедлительно прибыли все профильные аварийные службы города", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что работниками местной аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" были проведены оперативные мероприятия по определению возможных мест утечек газа.
Утечки газа не обнаружено. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет. АО "QazaqGaz Aimaq" держит ситуацию под контролем и просит граждан сохранять спокойствие", - добавили в компании.
Дополнено 16.07.2025, 14.19
После взрыва газопровода, который произошел в городе Алматы, в Центральную городскую клиническую больницу были доставлены два пациента, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз - ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении.
Дополнено 16.07.2025, 20.05
По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы - нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.
Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы, АО "QazaqGaz Aimaq", держим ситуацию под контролем", - сказал директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.
Ранее в Талдыкоргане произошла утечка газа.
11.07.2025, 14:17 259676
Алматинец получил ограничение свободы за оскорбление полицейских
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинец получил 1 год и 1 месяц ограничения свободы за угрозы и оскорбления в адрес полицейских в аэропорту Астаны.
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани. Мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти", - сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, 7 марта неадекватный посетитель напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.
10.07.2025, 12:12 285436
В Талдыкоргане произошла утечка газа
Фото: кадр из видео
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Талдыкорган. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Талдыкоргане на распределительной линии подземного газопровода высокого давления произошла утечка газа, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу.
В службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения. В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на месте происшествия работает аварийная газовая служба, а ситуация находится под полным контролем специалистов.
Напомним, в прошлом году мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области.
08.07.2025, 14:55 326246
Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки
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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой 6 баллов произошло в Жамбылской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
8 июля в 14.30 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.
По данным МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 километрах на юго-запад от Алматы.
Сведения об ощутимости:
- село Кулан - 6 баллов;
- село Мерке - 5 баллов;
- горд Шу - 3 балла;
- село Сарыкемер - 3 балла;.
- село Толе Би - 3 балла;
- Тараз - 3 балла;
- село Аса - 2 балла;
- село Мойынкум- 2 балла;.
- село Кордай - 2 балла;
- село Бауыржан Момышулы - 2 балла;
- город Каратау - 2 балла;
- село Турар Рыскулов - 2 балла.
В пресс-службе министерства отметили, что к настоящему времени сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Создан оперативный штаб, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 87172-55-96-21; ДЧС Жамбылской области 8-7262-51-41-67.
Дополнено 08.07.2025, 17.40
Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме после землетрясения в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Специалистами филиала ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведено обследование наиболее опасных участков. Крупных повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Также обследованы дороги республиканского значения в Меркенском и Рыскуловском районах. Задействовано более 100 специалистов и свыше 40 единиц техники", - заявили в ведомстве.
08.07.2025, 13:09 328876
Сбил полицейского и пытался скрыться: 20-летнего скутериста задержали в Алматы
Правонарушитель арестован на 10 суток
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали 20-летнего мопедиста, который сбил полицейского и попытался скрыться.
По данным департамента полиции Алматы, инцидент произошел на улице Толе би.
Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия", - сообщили в полиции.
Нарушитель был установлен и задержан. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - проинформировали в департаменте.
Правонарушитель арестован на 10 суток.
Это вопиющий случай, и в нем сработал основной принцип - неотвратимость наказания. Общественная безопасность не может быть поставлена под угрозу из-за беспечности, безответственности или агрессии отдельных участников движения. Каждый обязан соблюдать Закон. Мы будем жестко пресекать такие проявления", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
В июне сообщалось, что за 2 месяца в Алматы за нарушение ПДД оштрафовали 5 тысяч мопедистов. 2 тыс. мопедов эвакуированы на штрафстоянки. Среди наиболее частых нарушений: несоблюдение требований дорожных знаков, пересечение сплошной линии разметки, нарушения при перестроении, установка нештатного оборудования - ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.
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