04.01.2025, 15:42 31961
Троих детей и восьмерых взрослых спасли из снежного заноса в области Жетысу
Из-за сложных метеоусловий и перекрытия движения на автодорогах около 500 людей были перенаправлены на железнодорожное сообщение
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Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алакольском районе на автодороге Ушарал - Достык пять легковых автомашин с пассажирами застряли в снежном заносе, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Для вызволения людей спасатели выехали на сложный участок дороги на вездеходе.
На станцию Достык были доставлены все 11 местных жителей из них 3 детей. В медицинской помощи они не нуждались. Также, спасатели дополнительно провели объезд закрытого участка", - рассказали спасатели.
Также сообщается, что из-за сложных метеорологических условий и временного закрытия автомобильных трасс на участках Астана - Караганда, Астана - Павлодар и Астана - Кокшетау, около 500 пассажиров перенаправлены на железнодорожное сообщение, сообщили в АО «Пассажирские перевозки».
Между тем в "КазАвтоЖол" проинформировали об очередном перекрытии движения из-за погодных условий. 4 января с 15.00 в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай Рахмановские ключи на учатке села Ушановское до города Алтай планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта. Ориентировочное время открытия трассы - 5 января.
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04.01.2025, 19:11 25421
Здание новой школы горело в Таразе
Пострадавших нет
Фото: Кадр из видео МЧС
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе горело здание строящейся школы, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15.
На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здании строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались", - рассказали спасатели.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
04.01.2025, 17:09 29081
Травмы глаз и кистей рук: более 60 человек пострадали от пиротехники в новогодние праздники
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадало - 63 человека, в том числе 20 детей, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
Из 63 пострадавших госпитализированы в стационар -12, в том числе детей - 5 и на амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей.
У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре", - рассказали в министерстве.
В разрезе регионов пострадали: в Алматы - 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и Шымкенте по 6 человек, в Актюбинской области - 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.
Ранее об опасности пиротехники рассказали спасатели ДЧС ВКО.
Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
04.01.2025, 12:13 38986
В Бразилии эксперты приступили к расшифровке "черного ящика" разбившегося под Актау самолета
Результаты исследования будут опубликованы в итоговом отчете
Фото: МЧС РК
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бразилии специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение под Актау в декабре прошлого года, сообщает бразильский портал G1.
Представители Казахстана, Азербайджана и России встретились в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (Cenipa). В расследовании авиакатастрофы также примут участие бразильские эксперты, поскольку самолет Embraer-190 производится в этой стране.
Специалисты работают над извлечением и анализом данных черных ящиков, которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолета на протяжении всего пути к месту крушения.
Cenipa сможет создать графическую репродукцию с виртуальной реальностью, чтобы смоделировать и выяснить, что произошло. Результаты исследования будут опубликованы в итоговом отчете о расследовании, ответственность за которое несет Казахстан. Технические данные помогут объяснить сбои при аварийной посадке, а также изменение маршрута рейса авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", вылетевшего из Баку", - пишет издание.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
До конца декабря все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы были доставлены на родину.
04.01.2025, 09:28 47961
Пять пассажирских автобусов эвакуировали с заснеженных трасс в области Абай
Фото: Depositphotos
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Семей. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области с трасс эвакуировали пять автобусов с 152 пассажирами, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Спасатели доставили в пункт обогрева города Аягоз 5 автобусов со 152 пассажирами, которые следовали по маршрутам: Семей - Барлык - Арасан, Семей - Маканчи, Усть-Каменогорск - Маканчи, Семей - Урджар, Усть-Каменогорск - Алматы.
Кроме того, 4 января с 09.30 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения Ушарал - Достык, от станции Коктума до села Достык, вводится ограничения движения для всех видов транспорта.
Также сообщается, что с 09.30 в связи с улучшением погодных условий, открыто движение для всех видов транспортных средств на автодороге республиканского значения Астана - Петропавловск на участке между Астаной и Щучинском.
Напомним, 3 января на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей, пострадали 20 человек.
04.01.2025, 09:00 49441
Массовое ДТП в Акмолинской области: все 95 автомобилей извлечены с места происшествия
Фото: Кадр из видео КазАвтоЖол
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Кокшетау. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проезжая часть полностью расчищена после массового столкновения автомобилей на трассе в Акмолинской области, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
По состоянию на 23.50 часов 3 января 2025 года из мест ДТП на автодороге Астана - Петропавловск извлечены все 95 автомобилей", - сообщили в пресс-службе компании.
Последствия дорожно-транспортного происшествия полностью устранены, криволинейный брус восстановлен.
Сотрудники дорожной службы полностью расчистили проезжую часть.
Напомним, днем 3 января на трассе Астана - Щучинск произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей. МЧС отправило на место аварии дополнительные силы: 16 единиц техники, включая машины высокой проходимости и обогревательные комплексы, и 48 спасателей. В аварии пострадали 20 человек, в том числе 8 детей.
03.01.2025, 18:57 186396
Массовое ДТП в Акмолинской области: число пострадавших выросло до 20 Дополнено
Фото: instagram.com/aqmola_dsb
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в массовой аварии на трассе Астана - Щучинск выросло до 20 человек, из них 8 - дети, сообщает управление здравоохранения Акмолинской области.
В управлении также рассказали о состоянии пострадавших.
В Аккольскую центральную районную больницу доставлены три человека с травмами различной степени тяжести. Все находятся в стабильном состоянии.
В Буландынскую центральную районную больницу поступило 11 человек, из них пятеро госпитализированы, включая одного ребенка. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.
В медицинский центр в Бурабае доставлены четыре человека, включая одного ребенка. Один человек госпитализирован, трое получают амбулаторное лечение.
Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребенок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава.
Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются", - подчеркнули в управлении.
Напомним, сегодня днем на трассе Астана - Щучинск произошло массовое ДТП с участием 40 автомобилей. Позже число попавших в аварию машин выросло до 95. МЧС отправило на место аварии дополнительные силы: 16 единиц техники, включая машины высокой проходимости и обогревательные комплексы, и 48 спасателей. Также на месте работают 4 пункта обогрева.
Дополнено 03.01.2025, 19.29
В связи с опасной ситуацией на дорогах и ухудшением погодных условий, в МВД обратились к участникам дорожного движения.
Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других", - заявил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.
Тем, кто все же выехал в путь, рекомендовали ехать на небольшой скорости, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, и при первой возможности остановиться в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.
На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача - помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью. Особое внимание обращаем на тех, кто нарушает ограничения и предписания, связанные с погодными условиями. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - предупредили в полиции.
03.01.2025, 16:49 190736
Легкомоторный самолет упал на склад с медикаментами в Калифорнии
Фото: кадр из видео
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Фуллертон. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехместный самолет врезался в крышу склада с медикаментами и загорелся в калифорнийском Фуллертоне, сообщает РБК.
Погибли пилот самолета и его пассажир. Пострадали 18 работников склада, 10 из них госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Крушение произошло в 14.00 (03.00 по времени Астаны) 2 января.
Associated Press со ссылкой на сервис отслеживания полетов FlightAware сообщает, что четырехместный одномоторный самолет разбился примерно через минуту после взлета.
По данным avia.pro, инцидент произошел недалеко от местного аэропорта Фуллертон.
По предварительным данным, пилот потерял контроль над воздушным судном при заходе на посадку, что привело к столкновению со зданием. После удара начался сильный пожар, который быстро распространился по складу", - сообщает источник.
Напомним, в Казахстане утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них выжили 29. Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
Спустя 4 дня, 29 декабря, в Южной Корее разбился самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, Авиалайнер выкатился со взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. 179 человек погибли, двоих удалось спасти.
03.01.2025, 14:24 186056
Почти 100 автомобилей попали в массовое ДТП в Акмолинской области Дополнено
Фото: instagram/aqmola_pd
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Видео массового ДТП на трассе Астана-Щучинск в Акмолинской области опубликовали очевидцы в соцсетях.
Движение по трассе временно закрыто.
Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области.
3 января, около 13.30 в Акмолинской области, на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала", - заявили в департаменте.
На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей.
Ранее экстренные службы предупреждали о возможном ухудшении погодных условий в регионе, в связи с чем всем водителям рекомендовалось воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах", - напомнили в полиции.
Там призвали водителей учитывать погодные условия, быть предельно осторожными на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения ситуации.
Дополнено 03.01.2025, 16.09
Массовое столкновение автомобилей на трассе Астана - Щучинск произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
Там подчеркнули, что сегодня в 07.20 утра из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (18-232 км) движение для всех видов автотранспорта было ограничено.
В 13.28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол". Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и 2 трактора", - сообщили в "КазАвтоЖол".
Движение на указанном участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств.
После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12.30 движение в сторону города Астана было организовано под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол", - уточнили в пресс-службе.
Дополнено 03.01.2025, 17.23
11 человек получили травмы в массовом ДТП на трассе Астана - Щучинск, четверо из них госпитализированы, сообщает ДП Акмолинской области.
В настоящее время на участке дороги продолжаются работы по ликвидации последствий, на месте работают сотрудники полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты "КазАвтоЖол". Организовано сопровождение колонны в направлении столицы из порядка 400 автомашин", - рассказали в пресс-службе.
МЧС отправило на место аварии дополнительные силы: 16 единиц техники, включая машины высокой проходимости и обогревательные комплексы, и 48 спасателей.
Развернуты 4 пункта обогрева, где уже размещено 64 человек. Организовано горячее питание. Работает телефон горячей линии 8 716 252 09 50, также на месте происшествия находятся специалисты-психологи", - сообщает ДЧС Акмолинской области.
Чтобы разгрузить дорожный участок, спасатели демонтируют разделительное ограждение.
Мера позволит значительно улучшить движение транспорта, пропустить водителей и продолжить путь в сопровождении сотрудников полиции", - сообщает источник.
В ДЧС предупредили, что 4 января на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман и сильный ветер, с порывами до 23-28 метров в секунду. Жителей области просят не выезжать за пределы населенных пунктов.
Дополнено 03.01.2025, 20.02
По состоянию на 19.00 из ДТП на трассе Астана - Петропавловск извлечены 24 автомобиля из 95.
30 транспортных средств покинули место происшествия своим ходом. На месте аварии остается 41 машина. Задействовано 34 единиц спецтехники и 20 человек личного состава", - рассказали в ДЧС.
По сообщению Polisia.kz, около тысячи автомобилей разбили на 3 автоколонны и отправили по трем разным направлениям в сопровождении полиции.
Начиная от места ДТП и до поселка Красный Горняк, полицейские по встречной полосе сопроводили более 400 машин. Колонна движется в сторону столицы. Одновременно движется колонна автомобилей из Астаны в Ерейментау. Также формируется колонна от Астаны до Караганды. В составе колонны порядка 350 автомобилей, из которых 50 - грузовые", - сообщает источник.
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04.01.2025, 09:00Массовое ДТП в Акмолинской области: все 95 автомобилей извлечены с места происшествия 04.01.2025, 09:2848006Пять пассажирских автобусов эвакуировали с заснеженных трасс в области Абай 04.01.2025, 12:0142086Важность активизации связей ШОС с международными объединениями подчеркнул Токаев 04.01.2025, 12:1339031В Бразилии эксперты приступили к расшифровке "черного ящика" разбившегося под Актау самолета 04.01.2025, 15:4232006Троих детей и восьмерых взрослых спасли из снежного заноса в области Жетысу 03.01.2025, 07:20507376Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 31.12.2024, 18:54272466Все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы доставлены на родину 31.12.2024, 21:00251436С наступающим Новым годом! 30.12.2024, 18:55240811Крушения самолета близ Актау: Казахстан направил черные ящики в Бразилию 31.12.2024, 17:31236786Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака 18.12.2024, 09:49675696Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48657136В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 26.12.2024, 13:09612391Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13602926Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 17.12.2024, 18:24599226Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?