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После обрушившейся непогоды 13 туристов и лесник оказались отрезанными от дорог и связи в горах Алматинской области
Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматинской области найдены 13 туристов и лесник, которые не смогли самостоятельно выбраться после сильного дождя.
Накануне в 21.00 в дежурную часть ДЧС Алматинской области от сотрудников лесхоза поступило сообщение о том, что из-за размыва дорожного полотна грунтовой дороги в результате формирования селевого потока в бассейне реки Есик в Енбекшиказахском районе в доме лесника отрезанными от дорожного сообщения остались девять отдыхающих и сам лесник. Днем они находились в доме, связь с ними отсутствовала.
С момента поступления сообщения мобилизованы силы и средства 11 человек и 3 техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области и республиканского оперативно-спасательного отряда. Создана оперативная группа", - проинформировали в МЧС.
По словам спасателей, из-за размыва дорожного полотна добраться туда можно только пешком. Всю ночь спасателями проводились поиски группы туристов и работника лесхоза.
22 июля в 05.45 поисковая группа дошла в пешем порядке до дома лесника, где находилась группа туристов и работник лесхоза. В медицинской и другой помощи туристы не нуждаются. Со слов туристов, они планируют находиться в доме лесника несколько дней", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в селе Бесмойнак Жамбылского района проводились поиски четырех человек, которые, со слов заявительницы, 21 июля утром выехали из города Алматы в сторону гор и больше не выходили на связь. Спасателями проводились поисковые работы. Утром 22 июля 2023 года отдыхающие вышли на связь по каналам сотовой связи.
Поисково-спасательные работы завершены.
В ведомстве добавили, что в настоящее время обстановка на территории области стабильная. Угрозы населению нет. Расход воды в реке Талгар снизился и составляет 23 кубометра в секунду при критическом пропуске воды в плотине Талгар 70 кубометров в секунду.
Дежурство и мониторинг реки продолжается.
В ГУ "Казселезащита" показали видео очистительных работ на плотине Талгар.
Напомним, 21 июля в Алматинской области из-за обильных осадков в селе Караарша Дегересского сельского округа на трассу сошел сель. Отдыхающих эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке Левый Талгар.