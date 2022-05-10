Туристов спасли в районе Шымбулака

АЛМАТЫ. 9 МАЯ - 8 мая в 20.20 оперативный дежурный ГУ "РОСО МЧС РК" принял заявление, что выше горного курорта "Шымбулак" заблудились мужчина и женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оперативная группа спасателей в количестве 6 человек и один кинологический расчет выехали в горы на поиски пострадавших, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК.

Геолокация туристов была известна, они ожидали спасателей на месте. В 22.25 спасатели дошли до молодых людей, в медицинской помощи никто не нуждался.

Как выяснилось, туристы заблудились, уперлись в скалу, вокруг были сыпучие камни, и у них началась паника, самостоятельно спуститься они не могли, ситуацию ухудшило наступление ночи. Спасены два человека: мужчина 1992 года рождения и женщина 1987 года рождения.