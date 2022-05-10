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Туристов спасли в районе Шымбулака

09.05.2022, 18:53 12961
Фото: РОСО МЧС РК
АЛМАТЫ. 9 МАЯ - 8 мая в 20.20 оперативный дежурный ГУ "РОСО МЧС РК" принял заявление, что выше горного курорта "Шымбулак" заблудились мужчина и женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оперативная группа спасателей в количестве 6 человек и один кинологический расчет выехали в горы на поиски пострадавших, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК. 
 
Геолокация туристов была известна, они ожидали спасателей на месте. В 22.25 спасатели дошли до молодых людей, в медицинской помощи никто не нуждался.
 
Как выяснилось, туристы заблудились, уперлись в скалу, вокруг были сыпучие камни, и у них началась паника, самостоятельно спуститься они не могли, ситуацию ухудшило наступление ночи. Спасены два человека: мужчина 1992 года рождения и женщина 1987 года рождения.
 

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В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома

10.05.2022, 09:33 1561
В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома
Фото: ДЧС Костанайской области
КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

9 мая в 17.23 на окраине города Костаная произошло загорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на близрасположенные жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережная (98, 99)", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 

 
По данным ДЧС, тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу. 

Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережная в количестве 20 человек (из них 5 детей)", - уточнили в пресс-службе.

 
В тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 60 человек личного состава ДЧС, организован подвоз воды коммунальными службами города Костаная (6 единиц техники и 6 человек). 
 
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По информации ДЧС, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пожар был локализован в 20.15 и ликвидирован в 21.24. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
 
В результате пожара огнем уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля, а также частично пострадали 2 жилых дома. 
 
 

В Атырауской области спасатели нашли пропавшую группу людей

09.05.2022, 20:36 9961
АТЫРАУ. 9 МАЯ - 9 мая с 1.50 в Исатайском районе, в 160 км от села Аккистау, проводились поиски 11 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
8 мая в 14.00 водитель автомобиля марки УАЗ вместе с пассажирами выехали в сторону Махамбетского района и пропали. Как оказалось, они сбились с пути из-за неблагоприятных погодных условий. Пропавшие люди обнаружены 9 мая в 14.50 в Исатайском районе, на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат, сообщает пресс-служба ДЧС региона. 
 
Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время из населенного пункта Жаскайрат их доставили в село Х. Ергалиев и передали родственникам. В поисковых работах были задействованы сотрудники и техника ДЧС Атырауской области, а также полицейские.
 

В Костанае пожар с камыша перекинулся на жилые дома

09.05.2022, 19:49 11546
В Костанае пожар с камыша перекинулся на жилые дома
Фото: Алау
КОСТАНАЙ. 9 МАЯ - Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, 9 мая в 17.23 на окраине Костаная произошло загорание камыша вдоль реки Тобол, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В последующем огонь перекинулся на два жилых дома частного сектора на улице Набережная, сообщает "Алау".
 
Пожар еще не локализовали и не ликвидировали. На месте работают пожарные. Жертв и пострадавших нет.
 
Задействованы 10 единиц техники и 60 человек личного состава.
 

В карагандинском парке вагонетка с пассажирами застряла на аттракционе

09.05.2022, 19:29 12296
Фото: Патриот Караганды
КАРАГАНДА. 9 МАЯ - На аттракционе "Американские горки" в центральном парке в Караганде одна из вагонеток с пассажирами остановилась и застряла на железнодорожных рельсах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники аттракциона помогли пассажирам спуститься по рельсам. А сами стали толкать застрявшую вагонетку и пытаться устранить дефект, сообщает "Патриот Караганды".
 
Из-за этого происшествия в парке остановлена работа всех аттракционов для проверки.
 

Инцидент действительно имел место. В целях проверки безопасности все аттракционы, получившие сертификат о прохождении экспертизы технической исправности, будут временно приостановлены во избежание повторения данных инцидентов", - сообщили в управлении парками культуры и отдыха Караганды.

 

В Атырауской области пропали 11 человек

09.05.2022, 15:38 14801
АТЫРАУ. 9 МАЯ - Спасатели Атырауской области начали поиски 11 человек, пропавших накануне, 8 мая, в Исатайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Восьмого мая в 14.00 водитель УАЗа и 10 его пассажиров выехали в сторону участка Акмандай и до сих пор не вернулись", - сообщает сайт Atyrau.kz

 
Сегодня в 10.50 спасатели и полицейские начали поиски в Исатайском районе, в 160 километрах от села Аккыстау. Поиски ведутся с помощью вездехода, сообщает пресс-служба ДЧС.
 

В Мангистауской области двое детей утонули в яме с водой

09.05.2022, 10:44 17531
В Мангистауской области двое детей утонули в яме с водой
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 9 МАЯ - В селе Батыр Мунайлинского района Мангистауской области погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как установлено, рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета. По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения. Они не смогли выбраться самостоятельно, сообщает Lada.kz.
 
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.

 

В Восточном Казахстане в ДТП погибли шесть человек

09.05.2022, 09:36 18676
В Восточном Казахстане в ДТП погибли шесть человек
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 МАЯ - В Восточном Казахстане 8 мая около 11.20 на 475/846-м километре республиканской автотрассы Омск - Майкапчагай в районе города Чарска Жарминского района произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате ДТП погибли шесть человек, сообщает Semeynews.kz.
 

35-летний водитель автомобиля марки Ssang Yong Actyon, следуя в направлении Жарминского района, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем марки ВАЗ-21014. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 33-летний водитель автомобиля марки ВАЗ -21014 и 5 его пассажиров скончались на месте ДТП. 35-летний водитель Ssang Yong Actyon и трое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

В 114 километрах от Алматы произошло землетрясение

08.05.2022, 18:00 26536
В 114 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 8 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 114 километрах от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 8 мая в 13.31 по алматинскому времени.
 

Эпицентр землетрясения расположен в 114 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.

 
Энергетический класс землетрясения составил 8.7, магнитуда MPV 4.4, глубина 5 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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