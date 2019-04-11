У пострадавших при прорыве тепломагистрали в Алматы диагностирован ожог стоп

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - У пострадавших в результате прорыва тепломагистрали в Алматы диагностирован ожог стоп, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, в результате происшествия пострадали четыре человека. Из них трое госпитализированы в городскую клиническую больницу N4, один отправлен на амбулаторное лечение. У всех пострадавших диагностирован термический ожог стоп, пишет inAlmaty.kz

Состояние пациентов на данный момент стабильное, в реанимации не нуждаются. Ожог 1 и 2 степени стоп. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в управлении.

Напомним, что сегодня 04.14 на улице Пушкина, южнее улице Толе би, в результате изношенности произошел порыв тепломагистрали. В результате выброса теплоносителя пострадали четыре человека, они госпитализированы. Кроме этого, повреждены семь квартир многоэтажного дома и восемь припаркованных рядом автомобилей.

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