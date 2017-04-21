У продавца торгового дома в Кокшетау изъяты 55 религиозных брошюр

Кокшетау. 20 апреля. Kazakhstan Today - За нарушение законодательства в сфере религиозной деятельности к ответственности привлечены три жителя Акмолинской области, сообщила пресс-служба ДВД региона.

По данным полиции, в феврале текущего года в одном из торговых домов Кокшетау сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД был установлен факт распространения религиозной литературы продавцом данного центра. У 55-летней женщины были обнаружены и изъяты 55 книг и брошюр религиозного содержания, распространение которых на территории Республики Казахстан запрещено, передает Kazakhstan Today.

Еще одно аналогичное нарушение было выявлено в текущем году в Степногорске. По информации полицейских, двое служителей незарегистрированного религиозного объединения распространяли религиозную литературу в одном из торговых центров. У мужчин стражи порядка изъяли 136 книг и брошюр религиозного содержания.

Как проинформировали в ДВД, в отношении троих нарушителей были составлены административные протоколы по статье 490 КоАП РК, материалы направлены в Специализированный административный суд Кокшетау.

Акмолинские полицейские напоминают, что ввоз, изготовление, выпуск, издание или распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения влечет привлечение к административной ответственности и штраф: на физических лиц в размере 50 МРП, на юридических лиц - в размере 200 МРП.

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