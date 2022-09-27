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Участник "Алматы марафона" скончался на финише

25.09.2022, 16:02 32486
Участник "Алматы марафона" скончался на финише
АЛМАТЫ. 25 СЕНТЯБРЯ - 47-летний участник "Алматы марафона", проходящего 25 сентября в Алматы, скончался после пересечения линии финиша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743", - сообщила директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.

 
Как сообщил главный врач соревнований, дежуривший на финише, Оразбек Сахов, "участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров".
 

Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры Красного полумесяца Казахстана, далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавил главврач. 

 
По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Он бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, в "Алматы марафоне" в 2021 году также на дистанции 10 км.
 
На официальном сайте марафона организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, обещая оказать финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях.
 

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Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

26.09.2022, 15:37 15776
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Спецслужбы и скорая помощь находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, эвакуация уже закончилась. 
 

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в Следственном комитете России. 

 
По обновленной информации, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
 

Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК", - сообщает Следком. 


 

Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска

26.09.2022, 14:21 21061
Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. В настоящий момент известно о тринадцати погибших, из них семеро детей и шесть взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. Информация уточняется", - сообщает официальный Telegram-канал МВД России. 

 
Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября во время урока. Личность стрелявшего пока не установлена. 

 

Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован

26.09.2022, 13:39 22176
Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован
Фото: ДЧС Алматы
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Нижне-Алматинском лесничестве ликвидирован. Для доставки личного состава к месту возгорания использовался вертолет Казавиаспас МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В тушении задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет Казавиаспас МЧС РК, 6 человек АО "Казавиалесохрана", 55 государственных инспекторов и служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП", - сообщили в ДЧС Алматы. 

 
Пожар локализован в 13.03, ликвидирован в 13.28. Площадь пожара устанавливается.
 
В ДЧС напомнили, что с 25-26 сентября в окрестностях Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с чем жителей и гостей города просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. 
 

В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнули в департаменте. 

 
Ранее сообщалось, что в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, по предварительным данным, на склоне горы загорелся сухостой. 
 

В Алматы тушат пожар на Кок-Жайлау

26.09.2022, 11:24 25596
В Алматы тушат пожар на Кок-Жайлау
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - В Алматы в урочище Кок-Жайлау тушат природный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 сентября в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, по предварительным данным, на склоне горы горит сухостой.

По повышенному рангу  задействованы силы и средства ДЧС Алматы, ГНПП "Иле-Алатау" , АО «Казаваилесохрана», борт АО «Казаваспас» МЧС РУ", - сообщает ДЧС Алматы.

 

В Бурабае локализован крупный природный пожар

26.09.2022, 11:20 26106
Фото: МЧС РК
КОКШЕТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - В Бурабае удалось локализовать крупный пожар на территории природного парка. Горела растительность на горе Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уничтоженная огнем площадь, по предварительным подсчетам, составила около 300 квадратных метров. Тушили пламя больше 200 человек - и с земли, и с воздуха, для этого привлекли вертолет, сообщает телеканал "Хабар 24".
 
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, возгорание на горе Кокшетау произошло 25 сентября, в целях оперативного тушения и предупреждения распространения огня задействован вертолет Казавиаспас МЧС РК.
 

Осуществлен сброс 75 тонн воды, забор воды осуществлялся из озера Айнаколь в поселке Боровое", - рассказали спасатели. 


 

В Павлодаре подросток погиб, выпав из окна дома с высоты 14-го этажа

26.09.2022, 09:30 29621
В Павлодаре подросток погиб, выпав из окна дома с высоты 14-го этажа
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 26 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре 15-летний парень разбился в результате падения с 14-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции Павлодарской области, 25 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в период времени с 18 до 19 часов с 14-го этажа выпал несовершеннолетний 2007 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает Павлодар-онлайн.
 
Как отметили в областном департаменте полиции, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Таразе подросток спрыгнул с 12-го этажа.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана

26.09.2022, 09:16 30136
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 26 сентября 2022 года в 06.50 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 315 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 10,6, магнитуда MPV 4,7, глубина 10 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Кроме того, ранее, 26 сентября в 00.33 сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 151 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 8,2, магнитуда MPV 3,5, глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Как сообщалось ранее, в Алматы внедрят систему раннего оповещения о сильных землетрясениях.
 

В Жамбылской области один убит и трое ранены в перестрелке

25.09.2022, 20:31 47001
В Жамбылской области один убит и трое ранены в перестрелке
Фото: pixabay.com
ТАРАЗ. 25 СЕНТЯБРЯ - В Шуском районе Жамбылской области произошла перестрелка, один человек убит, трое получили ранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 сентября 2022 года в 00.18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК.
 
В настоящее время проводится полная проверка. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по времени, допустимому нормами Уголовно-процессуально кодекса. 
 
За совершение указанного преступления полицейскими установлен 22-летний житель села Толе би, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого. 
 
В ближайшее время будет принято законное процессуальное решение в отношении доставленных лиц, которые непосредственно участвовали в происшествии.
 

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