Участник "Алматы марафона" скончался на финише

АЛМАТЫ. 25 СЕНТЯБРЯ - 47-летний участник "Алматы марафона", проходящего 25 сентября в Алматы, скончался после пересечения линии финиша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743", - сообщила директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.
Как сообщил главный врач соревнований, дежуривший на финише, Оразбек Сахов, "участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров".
Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры Красного полумесяца Казахстана, далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавил главврач.
По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Он бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, в "Алматы марафоне" в 2021 году также на дистанции 10 км.
На официальном сайте марафона организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, обещая оказать финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях.