Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - Участники драки на рынке Алматы привлечены к уголовной ответственности, передает Kazakhstan Today.

По данным управления полиции Алатауского района, их действия квалифицированы по части 2 статьи 293 УК РК. За хулиганские действия они привлечены к уголовной ответственности.

Как следует из показаний задержанных, они продают обувь на рынке. Причиной бытовой ссоры между мужчинами стал товар (обувь), возвращенный одним реализатором другому в испорченном виде. Сначала продавцы стали ругаться, затем подрались. Нарушители правопорядка были задержаны и доставлены в районное управление внутренних дел. В настоящее время фигуранты дают показания в полиции", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

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