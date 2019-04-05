Павлодар. 4 апреля. Kazakhstan Today - Участок дороги Бирлик - Баянаул в Павлодарской области закрыт из-за перелива, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, 3 апреля, в 16.30, на участке автодороги Калкаман - Баянаул - Умуткер - Керней - Ульяновский в результате резкого таяния снега начался перелив шириной 15 метров и высотой 5 сантиметров. Интенсивное прохождение воды стало следствием размыва земельного полотна.

Для пропуска воды имеются водопропускные сооружения. Кроме того, на месте задействованы рабочие ТОО "Казахавтодор", а также 13 единиц дорожно-эксплуатационной техники.

В настоящий момент введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке село Бирлик - село Баянаул (93-й - 138-й километры)", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что с учетом экстренно принимаемых мер планируется восстановление движения к концу текущего дня.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства