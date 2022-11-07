Участок трассы Астана - Петропавловск закрыли в СКО из-за бурана

Петропавловск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий в СКО с 22.00 для всех видов транспорта закрыт участок автодороги А-1 Астана - Петропавловск, сообщает СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол".

Закрыт участок дороги от села Келлеровка до Петропавловска.





Ситуация на дороге находится на контроле. Задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала.