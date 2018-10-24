Ученика 10 класса убили в Алматинской области

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Ученика 10 класса убили в Алматинской области24.10.2018
Происшествия  14:13

Талдыкорган. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области во время подготовки к празднованию 90-летия Илийского района был убит ученик 10-го класса школы № 13, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Qamshy.kz, подросток принимал участие во флешмобе вместе с 600 учащимися. Во время потасовки он получил ножевое ранение. Истекающему кровью юноше в течение получаса никто не оказал первую медицинскую помощь.


"В тот день на стадионе, где проводилась репетиция, не дежурили наряды полиции и бригада скорой помощи. Подросток скончался от потери крови", - сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на издание.

Подозреваемым в убийстве школьника оказался студент колледжа. Он выбросил орудие преступления в водоем и пытался скрыться, но его задержала полиция. В настоящий момент студент находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование.
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