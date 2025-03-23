22.03.2025, 16:39 18471
Ушел из жизни один из основателей ERG Aлександр Машкевич
Фото: ERG
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Aлександр Машкевич скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба ERG.
Машкевич был одним из основателей Eurasian Resources Group (ERG). С 2014 по 2024 годы он был председателем совета директоров ERG. Также Машкевич долгое время возглавлял АО "Евразийский банк".
Бизнесмен также входил в совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана и возглавлял Федерацию конного спорта РК.
В компании выразили глубокие соболезнования родным и близким.
Напомним, сегодня также стало известно о кончине легенды мирового бокса, олимпийского чемпиона Джорджа Формана и российской актрисы, звезды фильма "Гусарская баллада" Ларисы Голубкиной.
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22.03.2025, 20:27 11506
Два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
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Туркестан. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел на автозаправочной станции в селе Жаушықум в Шардаринском районе Туркестанской области.
Видео происшествия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
В ДЧС Туркестанской области сообщили, что взрыв газовой колонки произошел днем, 21 марта.
Установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль", - сообщили подробности в департаменте.
В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.
Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован", - говорится в информации ДЧС.
В ноябре прошлого года взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области. Один человек был госпитализирован.
22.03.2025, 18:50 14271
Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу к озеру Есик
Фото: ДЧС Алматинской области
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла сегодня автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.
Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу областного значения г. Есик - оз. Есик, на участке вне населенного пункта. Жертв и разрушений нет. Расчистка дороги не требуется, проезд открыт. На месте происшествия работали сотрудники ГУ "Казселезащита" (1 человек и 1 единица техники) и ДЧС (1 сотрудник и 1 единица техники)", - сообщили в ДЧС.
Там добавили, что в целях безопасности до 31 марта 2025 года дорога к озеру будет закрыта на участке с 7-го по 15-й км.
Напомним, 17 марта в горах недалеко от Шымбулака три фрирайдера, проигнорировавшие предупреждения о лавинной опасности, спровоцировали сход лавины. Двоим удалось выбраться, одна женщина - жительница России - погибла на месте. За неделю до этого лыжники тоже спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
22.03.2025, 16:29 18701
Частный пассажирский поезд загорелся по пути в Алматы
Жертв и пострадавших нет
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В следовавшем в Алматы частном пассажирском поезде произошло возгорание, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как следует из пресс-релиза, пожар произошел 22 марта в 11.13 на участке Астана - Караганда-Сортировочная.
Обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай - Алматы", - сообщили в КТЖ.
Жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен.
К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 17 марта в Алматинской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на перегоне Аксенгир - Чемолган.
Ранее сообщалось, что застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
22.03.2025, 09:24 23716
Сильный пожар произошел ночью на горе в Алматы
На склоне загорелся сухостой
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ночью произошел пожар в Медеуском районе, на склоне горы по улице Иштвана Коныра.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, на склоне горы загорелся сухостой. Общая площадь возгорания составила приблизительно 0,5 га.
Угрозы распространения огня на частные дома нет, тушение осложняется крутым склоном, сильным ветром и изменениями направления ветра", - отметили в ДЧС.
В тушении огня были задействованы 14 единиц техники и 56 человек. Возгорание локализовали в 00.45.
Ранее в Турксибском районе Алматы пожарные спасли восемь человек, из них четверо - дети.
21.03.2025, 11:22 41171
Казахстанцев предупредили о переносе рейсов в Лондон из-за закрытия аэропорта Хитроу после пожара на подстанции
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana предупредила пассажиров, вылетающих из/в Лондон, о переносе рейсов.
Рейсы KC663/664 по маршрутам Алматы - Лондон и Лондон - Алматы от 21 марта перенесены на 22 марта. Причиной стало закрытие аэродрома Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на электрической подстанции", - проинформировали в Air Astana.
Проверить статус рейса можно на сайте авиакомпании.
По данным РИА Новости, аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу.
Закрытие аэропорта Хитроу может затронуть по меньшей мере 1351 рейс, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.
Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
19.03.2025, 17:25 65946
На Восточно-Жезказганском руднике погиб рабочий
Фото: Depositphotos
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Семей. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Восточно-Жезказганском руднике, расположенном в области Ұлытау, погиб рабочий, сообщает группа компаний "Казахмыс".
На шахте № 57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей рабочий 1994 года рождения упал в проем площадки грузового ствола. В результате полученных травм рабочий скончался на месте", - проинформировали в "Казахмысе".
Подчеркивается, что обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.
Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение", - добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что группа компаний "Казахмыс" временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках и повсеместно усиливает меры безопасности.
В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах группы компаний "Казахмыс", руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утвержденным графикам начиная с сегодняшнего дня. На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требований правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены", - заявили в пресс-службе
Отмечается, что "Казахмыс" проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, а также переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест. Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.
Ранее в шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий.
19.03.2025, 12:15 72386
В Павлодарской области подтопило республиканскую трассу из-за таяния снега
Фото: QazAvtoJol
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Павлодар. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области подтопило республиканскую трассу Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка из-за интенсивного таяния снега, сообщает национальная компания "КазАвтоЖол".
Общая протяженность подтопленного участка составляет 100-150 метров, а высота воды достигает 5-8 сантиметров. Данный отрезок дороги расположен на пониженной отметке местности, что способствовало накоплению талых вод. На 217 километре имеется водопропускная труба диаметром 1×1 метр, в настоящий момент она открыта и очищена. Для предотвращения дальнейшего перелива и минимизации последствий подготовлено 200 тонн песка и 800 мешков, задействованы 1 экскаватор, 1 погрузчик, 3 самосвала, 2 единицы дорожной ремонтной службы и 30 работников ДЭУ-60", - сообщили в компании.
Подчеркивается, что движение транспорта осуществляется в штатном режиме, скопления автомобилей не наблюдается.
Специалисты продолжают мониторинг обстановки и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности движения", - заверили в "КазАвтоЖоле".
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
19.03.2025, 11:30 69911
Массовое отравление детей в Жамбылской области: среди госпитализированных трехмесячный малыш
Фото: Depositphotos
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Тараз. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Среди госпитализированных после массового отравления детей в Меркенском районе Жамбылской области оказался трехмесячный малыш, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время 14 детей и 1 взрослый находятся в больнице, 9 детей получают лечение на дому. Среди госпитализированных 10 воспитанников ясли-сада, трехмесячный ребенок, 3 учащихся школ. 1 ребенка доставили в областной центр для всестороннего обследования и дальнейшего лечения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что представители рабочей группы посещают дома всех воспитанников яслей-сада "Нурай", чтобы поговорить с родителями, узнать состояние ребенка и провести профилактическую работу.
Ответственные лица предупреждены о необходимости создания дополнительных коек и подготовки достаточного запаса лекарственных средств. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля начата проверка, взяты все пробы, специалисты ждут заключения экспертизы. Работа яслей-сада "Нурай" временно приостановлена для проведения дезинфекционной обработки. Родителей оповестили о данных мероприятиях. По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение в отношении ответственных лиц", - добавили в акимате.
Напомним, 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
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