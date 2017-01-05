Установлены причины обрушения моста в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 4 января. Kazakhstan Today - Установлены причины обрушения части Иртышского моста в Усть-Каменогорске, сообщила прокуратура ВКО.

По данным ведомства, в результате проверки были установлены причины происшествия, передает Kazakhstan Today.

Техническая экспертиза определила, что обрушение произошло из-за недостаточной несущей способности опоры старого моста. Конструкция использовалась более 50 лет, в бетоне образовались микротрещины, в опору постоянно проникала вода, а анкерная арматура была подвержена коррозии. Таким образом, нельзя сказать, что частичное обрушение участка инженерного сооружения произошло из-за неправильной организации демонтажных работ со стороны работников предприятия "Мостостроительный отряд №25", сообщает областная прокуратура.

Вместе с тем, по информации ведомства, по результатам проведенного расследования происшествия с сотрудником подрядной организации установлена стопроцентная вина работодателя. Был выявлен ряд нарушений действующего трудового законодательства со стороны руководства "Мостостроительного отряда №25". Демонтаж специалисты компании проводили без наряда-допуска на производство работ повышенной опасности. Также сотрудники предприятия в нарушение строительных норм и СНиПов осуществляли демонтаж без предохранительных поясов и страховочных канатов. Работники не были обеспечены специальной обувью и одеждой, применяли электроинструменты, не прошедшие периодическую проверку.

Как выяснилось в ходе проверки, в нарушение требований трудового законодательства на предприятии отсутствовали инструкции по безопасности и охране труда для машиниста экскаватора, электрогазосварщика, а имеющиеся инструкции не соответствовали действующим правилам.

Кроме того, администрация "Мостостроительного отряда №25 имени Рязанова" не провела аттестацию производственных объектов по условиям труда, не организовала квалификационное обучение и анализ знаний работников в специализированных организациях по профессиям.

По результатам проверки прокуратура области в адрес уполномоченного органа внесла представление об устранении нарушений законности.

Как сообщалось ранее, 24 ноября в Усть-Каменогорске на старом мосту через Иртыш произошло обрушение части сооружения. Причина инцидента - наклонение опоры №5 во время ремонтных работ по демонтажу старой части сооружения. Один из сотрудников подрядной организации ТОО "Мостостроительный отряд №25" получил травмы. Инцидент был зарегистрирован Иртышским отделом полиции УВД города в Едином реестре досудебных расследований по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

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