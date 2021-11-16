Устроивших фейерверк на крыше автобуса хулиганов задержали в Алматы

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АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Хулиганы, устроившие фейерверк на крыше автобуса, задержаны в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным управления полиции Бостандыкского района, участники хулиганских действий установлены.
Действия парней распространились в социальных сетях. Всего их четверо. Роли каждого изначально были распределены. Один отвлекал водителя автобуса, второй снимал происходящее на камеру сотового телефона, еще двое - непосредственные исполнители, забрались на крышу общественного транспорта и устроили салют. Среди них есть несовершеннолетние. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство). Кроме того, в действиях хулиганов усмотрены признаки правонарушения по статье "Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах", - информировал начальник управления Думан Аухадиев.
Спикер отметил, что в ходе расследования будет установлен истинный мотив поведения молодых людей, которые создали реальную угрозу для пассажиров автобуса. К слову, один из участников, прыгая с крыши автобуса, получил травму головы.
Ранее сообщалось, что в Алматы неизвестные взрывали петарды на крыше пассажирского автобуса. Видео происшествия появилось в Сети.