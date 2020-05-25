В 127 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today

Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, которое произошло сегодня в 21. 22 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 127 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения составил 10,6, магнитуда MPV - 4,3. Подземные толчки залегали на глубине пяти километров.

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