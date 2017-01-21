В 171 километре от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зарегистрировала землетрясение на территории Казахстана, сообщается на официальном сайте ведомства.

Землетрясение произошло 21 января, в 16.05, его эпицентр расположен в 171 километре на северо-запад от Алматы, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения составил 8,7, магнитуда MPV - 3,9.

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