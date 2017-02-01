В 242 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - По данным казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, сегодня, 1 февраля, в 12.20 по времени Алматы на территории Кыргызстана произошло землетрясение.

Эпицентр землетрясения был расположен в 242 километрах на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения составил 11,4, магнитуда MPV - 4,8. Подземные толчки зафиксированы на глубине 15 километров. Сведений об ощутимости землетрясение (по шкале МSК-64) не имеется.

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