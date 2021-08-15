В 242 километрах от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 августа 2021 года, в 09.35 (14 августа 2021 года в 03.35 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 242 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 5 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Напомним, 11 августа 2021 года было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 570 километрах на восток от Алматы, на территории Китая.
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