Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - В 265 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 сентября 2020 года, в 03.00 (13 сентября 2020 года в 21.00 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 265 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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