Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В 358 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 17 января 2018 года, в 04.25 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 358 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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