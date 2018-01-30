В 55 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,1

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В 55 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,130.01.2018
Происшествия  08:58

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - В 55 километрах от Алматы прошлым вечером зафиксировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 29 января 2018 года, в 20.36 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 55 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 5,1. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в горах Заилийского Алатау, в районе села Тургень, 2 балла, уточнили сейсмологи.
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