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В 626 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,623.01.2017
Происшествия  09:06

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В 626 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции 23 января 2017 года, в 07.40 алматинского времени (23 января 2017 года в 01.40 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр подземных колебаний расположен в 626 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана, передает Kazakhstan Today.


Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 0-5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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