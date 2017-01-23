Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В 626 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции 23 января 2017 года, в 07.40 алматинского времени (23 января 2017 года в 01.40 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр подземных колебаний расположен в 626 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 0-5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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