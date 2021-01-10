Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - В 65 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 9 января 2021 года, в 09.18 (9 января в 03.18 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 65 километрах на север от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,9. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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