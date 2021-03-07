Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - В 95 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 6 марта 2021 года, в 07.13 (6 марта в 01.13 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 95 километрах на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,9. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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