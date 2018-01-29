В аэропорту Актау предотвратили контрабанду ювелирных изделий

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В аэропорту Актау задержали гражданку Узбекистана с ювелирными изделиями, передает Kazakhstan Today.

"За выходные дни казахстанские пограничники пункта пропуска Международного аэропорта Актау пресекли попытку провоза ювелирных изделий. Пограничный наряд на рейсе сообщением Стамбул - Актау задержал 24-летнюю гражданку Узбекистана с ювелирными изделиями", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По данным ведомства, украшения из металла желтого цвета были обнаружены при досмотре ручной клади. Всего насчитали около 30 наименований - кольца, серьги, подвесная цепочка и наручный браслет.

О произошедшем проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Мангистауской области.

Еще один случай задержания имел место в аэропорту Алматы.

"Пограничный наряд в пункте пропуска Международного аэропорта Алматы на рейсе сообщением Алматы - Пекин задержал 61-летнюю гражданку Казахстана с незадекларированной денежной суммой - более $10 000, 3125 юаней и свыше 50 000 тенге. По факту задержания проинформированы взаимодействующие органы", - уточнили в Погранслужбе.

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