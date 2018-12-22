В аэропорту Атырау совершил техническую посадку самолет Ан-2

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В аэропорту Атырау совершил техническую посадку самолет Ан-222.12.2018
Происшествия  16:01

Атырау. 22 декабря. Kazakhstan Today - Самолет Ан-2, летевший по направлению Атырау - Ганюшкино, совершил техническую посадку в аэропорту Атырау, передает Kazakhstan Today.

"Самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан-2000" в 13.34 совершил теxническую посадку в аэропорту города Атырау. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИР РК.

Воздушное судно малой авиации с регистрационным номером UP-А0008 совершало полет по направлению Атырау - Ганюшкино (село в Атырауской области. - Прим. агентства).

По данному авиационному инциденту будет начато расследование, уточнили в ведомстве.
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