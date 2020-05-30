В Акмолинской области начальник отдела полиции насмерть сбил человека

Кокшетау. 29 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области начальник линейного отдела полиции насмерть сбил человека, передает Kazakhstan Today.

Это произошло на автобане при въезде на курорт Боровое. 53-летний мужчина стоял у терминала, когда неожиданно на него налетел "Мерседес". По словам очевидцев, шансов выжить у несчастного не было. Более того, предполагаемый виновник аварии даже не притормозил и скрылся с места", - сообщает телеканал КТК .

Нурлан Жунусов работал водителем в энергоснабжающей компании. Накануне утром мужчина выехал на служебном длинномере в соседний город Макинск. На платном автобане недалеко от Борового встал в очередь к терминалу. Но неожиданно на большой скорости на него налетел "Мерседес". Травмы оказались несовместимы с жизнью.

На 40-47 метров он отлетел. Водитель был пьяным, нам сказали, он был пьяным. И он не остановился. С места преступления он уехал. Словили его только в Макинске. Мы не видели. Его привезли уже с морга на улицу сразу. Сказали: "Лицо разбито, вы не увидите. Рука, нога все сшито, вы не увидите. Мозга нет, мозг отлетел", - рассказала дочь погибшего Маржангуль Нукенова.

Позже выяснились, что за рулем "Мерседеса" был начальник линейного отдела полиции Макинска. Он успел доехать до города, что в 45 километрах от места аварии, когда его задержали. Был ли полицейский пьян, следователи не уточняют.

Приказом начальника департамента полиции на транспорте от 27 мая 2020 года из органов внутренних дел уволен начальник линейного отделения полиции на станции Макинка линейного отдела полиции на станции Кокшетау майор полиции Ролан Кангожин", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

В настоящее время высокопоставленный полицейский арестован. Дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным ИА " Кокшетау Азия ", семья боится, что виновный не понесет полноценного наказания.

Отец виновного приходил, просил извинения. Мы сказали: "Если вы реально осознаете вину и готовы помочь, помогите маме перекрыть оставшуюся ипотеку, ведь папа работал и платил сам". Сейчас мама убита горем и не знает, как жить дальше, остался братишка-студент. На следующий день этот мужчина пришел и сказал, что такую сумму он не сможет перекрыть, предложил дать бата и 200 тысяч тенге, мы его выпроводили. Понимаете, виновник, сотрудник полиции, скрылся с места ДТП неспроста. Мой отец от удара получил страшные травмы, его всего переломало, открытый перелом черепа, хоронили без мозга, настолько страшной была травма головы, нам его даже не показали. Это на какой скорости летела машина, чтобы настолько изуродовать человека, чтобы не заметить целый терминал перед собой и не отдавать отчета, что там люди. Отца откинуло на 40-50 метров. Очевидцы рассказывают, он даже не остановился, задержали его только в Макинске. На данный момент никто из полиции к нам не являлся, мы не можем получить от них результаты судмедэкспертизы, в каком состоянии находился водитель, был ли он пьян. Номер следователя отключен, думаем, вряд ли дозвонимся к нему в ближайшее время. Мы просим все компетентные органы взять на контроль это дело, так как боимся, что будут предприняты действия по смягчению вины. Для чего он тогда сразу скрылся с места ДТП? Потому что знает, как действовать в таких ситуациях, ведь он полицейский. Уже в соцсетях удаляют ранее опубликованные видео. Насколько нужно быть подлым человеком, чтобы скрыться с места, когда ты знаешь, что сбил человека и виноват ты, лишь бы найти возможность уйти от ответственности…" - сказала дочь погибшего.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства