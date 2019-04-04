В Акмолинской области полицейские спасли рыбака с подтопленного острова

Кокшетау. 3 апреля. Kazakhstan Today - 3 апреля сотрудники отдела полиции Ерейментауского района Акмолинской области эвакуировали 75-летнего пенсионера и его автомашину на берег с подтопленного острова Кунай, передает Kazakhstan Today.

По информации полицейских, 25 марта 75-летний житель Степногорска Леонид Рябошапко на своей личной автомашине приехал на Селетинское водохранилище на рыбалку. В течение четырех дней пенсионер находился на льду водохранилища и занимался ловлей рыбы, а рано утром 29 марта Леонид Иванович, обнаружив приток воды, решил выехать на сушу. Ближе к суше оказался остров Кунай, и мужчина был вынужден остаться на нем.

Еще несколько дней Леонид Иванович провел на острове при этом, на надувной лодке он приплывал к основному берегу, куда его супруга привозила продукты питания и необходимые вещи. Со слов последней, остров Леонид Иванович не покидал, так как боялся оставить без присмотра свою автомашину. Ситуация была осложнена тем, что пенсионер страдает заболеванием сердца и пользуется кардиостимулятором, а значит со спасением пенсионера медлить было нельзя. В течение нескольких дней сотрудники полиции при поддержке местных исполнительных органов проводили необходимые спасательные мероприятия", - сообщили в областном Департаменте полиции.

Полицейские из подручных средств соорудили плот, привлекли к спасательной операции местных жителей, а также катер, принадлежащей одной из зон отдыха. Для того, чтобы добраться до автомашины они в течение двух дней пробивали льдины. В результате предпринятых действий, Леонид Иванович и принадлежащая ему автомашина были благополучно эвакуированы на берег.

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