В Акмолинской области полицейский обнаружил противотанковые мины

Фото департамента полиции Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 2 июня - В период проведения ОПМ "Кару" акмолинские полицейские обезвредили обнаруженные на территории региона мины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 июня дежурную часть отдела полиции Жаркаинского района поступило телефонное сообщение от участкового инспектора ОМПС, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Участковый находился на территории бывшей воинской точки, где производятся раскопки. Там он обнаружил металлический предмет, цилиндрической формы, похожий на боевую мину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники учебно-тренировочного взвода ДП Акмолинской области. Территория была незамедлительно оцеплена.

В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что при рекультивации заброшенных пусковых шахт баллистических ракет найдены металлические предметы, в дальнейшем идентифицированные как противотанковые мины СССР, в количестве 4 штук. Общее состояние мин крайне изношенное. Они подверглись коррозии и механическим повреждениям.

При осмотре на двух минах были обнаружены взрыватели, что создавало угрозу для их дальнейшей транспортировки. Эти мины были обезврежены на месте. Два других снаряда отправили для дальнейшего экспертного исследования.

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