В Акмолинской области произошел сход 8 вагонов с дизтопливом

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области. на станции Акколь железнодорожного участка Нур-Султан - Кокшетау, произошел сход 8 вагонов грузового поезда с дизельным топливом и битумом, в результате опрокидывания цистерн топливо вылилось на землю, передает Kazakhstan Today.

Из них 5 вагонов опрокинулись набок (3 вагона упали по правую сторону путей, 2 вагона - по левую сторону). В результате опрокидывания вагонов произошла деформация целостности емкости одной цистерны (в нижней части произошел излом сливной горловины), вследствие чего началась утечка дизельного топлива на грунт. Еще из двух цистерн происходило просачивание содержимого. Открытого возгорания не допущено. Место разлива дизельного топлива покрыто "пенной подушкой", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

По информации ДЧС, жертв и пострадавших нет, происшествие не повлияло на движение других поездов. На месте происшествия, по информации ДЧС региона, работают 20 спасателей и 3 единицы техники ДЧС, 10 сотрудников и 2 единицы техники РОП, 4 сотрудника и 1 единица техники ЛОВД, 2 пожарных поезда, 2 восстановительных поезда и 45 работников АО "НК "КТЖ", а также 10 человек и 5 единиц техники МИО.

Причиной схода явился излом боковой рамы вагона (собственник ТОО "Исткомтранс"). Движение грузовых и пассажирских поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме. На месте создана специальная комиссия по расследованию данного случая. Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные и пожарные поезда станций Курорт Боровое и Нур-Султан, также пожарные машины и персонал ОЧС Аккольского района. В установленном законодательством порядке весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона", - пояснили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

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