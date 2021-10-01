В Акмолинской области пропавшего мальчика нашли в багажнике авто отца

Фото: Polisia.kz

КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября в дежурную часть Шортандынского РОП обратился 37-летний местный житель, с просьбой о содействии в поисках 12-летнего сына, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам мужчины, 29 сентября, после 20.00, мальчик вышел из дома и до обращения в полицию о его местонахождении мужчине ничего не было известно, сообщает Polisia.kz

Сначала родные пропавшего ребенка предприняли попытки самостоятельных поисков, которые не дали результатов, тогда они обратились за помощью в полицию.

Прибыв домой к заявителям полицейские в первую очередь осмотрели близлежащую территорию и территорию двора, на которой находился и нерабочий автомобиль отца пропавшего ребенка. При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен спящий без вести пропавший мальчик, укрывшийся отцовской курткой.

При осмотре ребенка признаков угрозы жизни и здоровью не установлено, мальчик передан родителям.

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