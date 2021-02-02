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В Акмолинской области школьница сбежала из дома после ссоры с отцом

01.02.2021 4132
Кокшетау. 1 февраля. Kazakhstan Today - Приемные родители несовершеннолетней обратились в полицию с заявлением 31 января, в 01.15, после безуспешных самостоятельных поисков, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, 13-летняя девочка ушла из дома вечером 30 января после ссоры с отцом и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
 
В результате принятых мер 31 января сотрудники ювенального и криминального отделов полиции нашли школьницу в подъезде одного из жилых многоэтажных домов Кокшетау. Установлено, что в отношении несовершеннолетней каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось. Девочка передана родителям.
 
В настоящее время сотрудники ювенальной полиции определили психолога ОФ "Шанс" для работы с ребенком по налаживанию детско-родительских отношений. Для семьи разработана индивидуальная программа социальной реабилитации. 
 
20 января полицейские Алматинской области нашли 12-летнего подростка, более 30 раз сбегавшего из дома.
 

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