В Акмолинской области школьница сбежала из дома после ссоры с отцом

Кокшетау. 1 февраля. Kazakhstan Today - Приемные родители несовершеннолетней обратились в полицию с заявлением 31 января, в 01.15, после безуспешных самостоятельных поисков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, 13-летняя девочка ушла из дома вечером 30 января после ссоры с отцом и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В результате принятых мер 31 января сотрудники ювенального и криминального отделов полиции нашли школьницу в подъезде одного из жилых многоэтажных домов Кокшетау. Установлено, что в отношении несовершеннолетней каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось. Девочка передана родителям.

В настоящее время сотрудники ювенальной полиции определили психолога ОФ "Шанс" для работы с ребенком по налаживанию детско-родительских отношений. Для семьи разработана индивидуальная программа социальной реабилитации.

20 января полицейские Алматинской области нашли 12-летнего подростка, более 30 раз сбегавшего из дома.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства