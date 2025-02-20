19.02.2025, 14:57 23091
В Акмолинской области водитель школьного автобуса совершил смертельный наезд на ребенка
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Кокшетау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьный автобус насмерть сбил ребенка в школе села Караоткель в Акмолинской области, сообщили в департаменте полиции региона.
Трагедия произошла 19 февраля на территории IT-школы в селе Караоткель.
Водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По данному факту полицией проводится расследование.
Напомним, в ноябре прошлого года школьный автобус задавил семилетнего мальчика на парковке ЖК в Алматинской области.
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20.02.2025, 12:24 2241
Девять школьников отравились неизвестным продуктом в Атырауской области
Все дети были госпитализированы
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Атырау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять школьников попали в больницу с отравлением в Атырауской области, сообщает управление здравоохранения региона.
18 февраля в Кобдинскую районную больницу поступили ученики Кобдинской средней школы с признаками отравления. Установлено, что один из школьников принес в школу купленный вне учебного заведения продукт неизвестного происхождения. После его употребления у семерых детей возникло недомогание, остальные почувствовали себя плохо из-за сильного запаха", - рассказали в управлении.
Госпитализированным детям была оказана медицинская помощь. Сегодня все они выписаны из стационара домой.
Изъятый продукт направлен на экспертизу, ведется расследование.
Осенью прошлого года массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистауской области. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
20.02.2025, 12:01 2891
Новая шахтерская трагедия - лишь часть общей картины - Ranking
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новая шахтерская трагедия - лишь небольшая часть общей картины производственного травматизма в Казахстане, пишет Ranking.
Агентство проанализировало статистику по подобным уголовным делам и численности жертв производственного травматизма последних лет в Казахстане.
За прошлый год в стране на 29,5% выросло количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ. За январь-декабрь 2024 года в реестре досудебных расследований было зафиксировано 79 таких дел. Это нельзя назвать рекордом - более заметные показатели наблюдались в 2022-м (96) и в 2021-м годах (81). В январе текущего года комитет отчитался о регистрации 11 уголовных дел по статье 277 УК РК", - отмечает агентство.
При этом число дел, переданных в суд за этот период, в несколько раз меньше общего количества. К примеру, в 2024 году из 97 рассматриваемых уголовных дел в суд было передано всего 14. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, расследование ЧП, как правило, занимает несколько месяцев, и поэтому часть дел попадают в категорию тех, по которым сроки досудебного расследования в отчетном периоде прерываются. Другими словами, такие дела по документам просто "переходят" на следующий год. В 2024 году по 38 уголовным делам были прерваны сроки расследования, из них в 26 случаях это произошло по причине назначения дополнительных экспертиз. Например, уголовное дело о гибели 46 горняков в шахте имени Костенко в Карагандинской области, произошедшей в октябре 2023-го, было передано в суд только спустя 15 месяцев, в середине февраля 2025 года. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала", - поясняют авторы материала.
Во-вторых, при расследовании некоторых уголовных дел следователи не всегда устанавливают виновных. По этой причине в прошлом году были прерваны сроки расследования по 12 уголовным делам. И наконец, есть дела, которые закрывают в связи с "отсутствием события уголовного правонарушения", при отсутствии жалобы потерпевших и по другим причинам.
Чаще всего СМИ поднимают тему травматизма после серьезных трагедий, когда из-за ЧП погибают сразу несколько человек.
Однако если рассмотреть статистику, случаи массовой гибели шахтеров в Казахстане - только часть большой истории производственного травматизма, о которой не пишут в ежедневных сводках. Например, в 2023 году в шахте имени Костенко погибли 46 человек, а во всех шахтах, на предприятиях и стройках - 246 казахстанцев", - говорится в исследовании.
Шокирующая трагедия в Майкаине, когда автобус со спасателями провалился в воронку около горной выработки, унесла жизни четырех человек, а всего в стране на своих рабочих местах погибли 202 казахстанца.
В целом за период с 2019 года по февраль 2025-го жертвами производственного травматизма стали 1230 человек, и еще более 12,8 тыс. получили травмы", - пишут авторы.
Они подчеркивают, что численность пострадавших на рабочих местах в последние годы неуклонно растет.
Если в 2019 году в РК травму на производстве получили 2,1 тыс. человек, то в 2023-м - уже около 2,7 тыс. человек", - уточняет агентство.
Основными причинами высокого уровня производственного травматизма в стране специалисты МТСЗН РК называют неудовлетворительную организацию производства работ.
Каждый третий случай в прошлом году был связан с этим. На втором месте по доле несчастных случаев (31%) оказалась грубая неосторожность самих работников. А вот нарушение правил безопасности и охраны труда, оказывается, не является распространённой причиной трагических происшествий на рабочих местах. По данным МТСЗН РК, этот фактор был причиной травм и смертей на производстве лишь в 7,6% случаев. Отраслями с наибольшей численностью пострадавших продолжают оставаться горно-металлургическая промышленность (18,3% случаев) и строительство (10,1%). Регионами с наиболее высоким уровнем производственного травматизма оказались Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области", - говорится в статье.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников погибли под завалами.
19.02.2025, 09:40 27976
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе
Создан оперативный штаб
Фото: МЧС РК
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районе Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе, расположенном на улице Утеген батыра, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
Установлено горение складского помещения с переходом на кровлю 3-этажного административного здания. Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный автопоезд, создан оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту административного здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Костанае эвакуировали 25 человек из-за пожара в магазине у дома.
18.02.2025, 20:47 38671
Атака БПЛА на КТК: в Минэнерго РК сделали заявление
Фото: КТК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэнерго РК сделали заявление по поводу ситуации на объекте Каспийского трубопроводного консорциума.
В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.
Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод Тенгиз - Новороссийск был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02.50 мск в транзитном режиме, без участия НПС "Кропоткинская", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
18.02.2025, 14:26 44816
На месте ЧС в Улытауской области работает правительственная комиссия
Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Каната Бозумбаева находится на месте ЧС в области Ұлытау, сообщили в пресс-службе правительства.
Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования. Даны поручения по оказанию первоочередной помощи семьям погибших.
В составе комиссии аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов, вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, исполняющий обязанности председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Рашид Дубаев. На месте работают службы ЧС, следственно-оперативная группа МВД и Комитета промышленной безопасности, а также сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства.
Планируется, что зампремьера проведет заседание штаба и встретится с родственниками погибших.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника. Компания "Казахмыс" опубликовала имена погибших.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
18.02.2025, 12:14 47701
ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау: названы имена погибших шахтеров Дополнено
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В корпорации "Казахмыс" назвали имена шахтеров, погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", передает корреспондент агентства.
В частности, по данным компании, в результате ЧП погибли:
- Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 года рождения, машинист насосных установок;
- Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 года рождения, мастер горный подземного участка;
- Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 года рождения, подземный горнорабочий;
- Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 года рождения, машинист погрузочно-доставочной машины;
- Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 года рождения, помощник бурильщика шпуров;
- Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 года рождения, энергетик подземного участка;
- Рожков Константин Владимирович, 1992 года рождения, электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.
Дополнено 18.02.2025, 18.38
Семьям погибших в результате обрушения горной массы в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" шахтеров назначат пособия и выплаты по потере кормильца, заверили в пресс-службе правительства.
В связи с тем, что все погибшие шахтеры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца. Таким образом, при одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС - 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС - 335 017 тенге", - сообщили в пресс-службе.
Также все семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге.
Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:
- выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон;
- выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 млн тенге;
- ежемесячные выплаты по потере кормильца;
- оплата обучения детей;
- погашение кредитов и займов погибших работников.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.
На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике.
18.02.2025, 08:34 54051
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.
Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом.
18.02.2025, 08:27 52286
В результате ЧП на руднике "Жомарт" в области Улытау погибли семь человек
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На месте обрушения всю ночь велись аварийно-спасательные работы, были обнаружены тела шести работников рудника. Сегодня утром в МЧС сообщили об обнаружении тела седьмого работника рудника.
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - отметили в МЧС.
Дополнено 18.02.2025, 09.09
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы департамента полиции области Улытау. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - добавили в полиции.
Дополнено. 18.02.2025, 10.16
В корпорации "Казахмыс" назвали предварительную причину ЧП.
По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников Корпорации "Казахмыс". Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии", - уточнили в корпорации.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?