В Аксу школьница провалилась в пятиметровый колодец

ПАВЛОДАР. 26 МАРТА - В Аксу 18 марта, в 19.30, женщина с 12-летней дочерью шли по улице Ленина, решили обойти скользкий участок дороги. Сквозь снег видно ничего не было. На глазах матери девочка провалилась в пятиметровый колодец, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , в приемном покое городской больницы девочку 2008 года рождения осмотрели и диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей затылочной, поясничной области и левого плеча. Школьница будет лечиться амбулаторно и наблюдаться у травматолога своей поликлиники.

Аким города Нуржан Ашимбетов заявил, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подрядчик - фирма "Дала" города Алматы - работал в Аксу по замене водоводов с 2018 года.

Представитель компании приедет в начале апреля в Аксу, будет возмещать ущерб. Для сведения: по данной фирме с января 2021 года службой экономических расследований возбуждено уголовное дело по фактам хищений", - отметил аким.

Он добавил, что отдел строительства Аксу расторгает договор с фирмой "Дала". Все открытые колодцы и траншеи "Дала" закроет в ближайшее время.

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