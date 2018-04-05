В Актау бродячие собаки напали на третьеклассницу

Актау. 5 апреля. Kazakhstan Today - Бродячая собака покусала девятилетнюю девочку в Актау. Инцидент произошёл в 17 микрорайоне, передает Kazakhstan Today.

Камила учится в 3-м классе. Утром 3 апреля она шла домой с дополнительных занятий, и в это время на нее напали бродячие псы. У девочки на теле рана от укуса, пишет Lada.kz

"Моя дочь шла домой с дополнительных занятий, и по дороге на неё напали три собаки. Дочке девять лет, на занятия и домой она ходит одна. Собаки, видимо, были голодные. Они напали на мою дочь. Хорошо, что рядом проходил взрослый мужчина и спугнул собак. Благодаря ему моя дочь отделалась одним укусом и испугом. Если бы никого рядом не было, ситуация обострилась бы в разы. После инцидента мы сразу вызвали медиков, они оказали первую помощь и прописали уколы против бешенства", - рассказала мать пострадавшей Акмарал Карим.

По ее словам, "эта проблема стала обычным явлением для города".

"Как бороться с этим? Наш 17-й микрорайон расположен практически в центре города, и возле каждого дома вечно бродят бесхозные собаки. Я боюсь за своих детей. Дочь теперь провожаю лично в школу и встречаю. Около дома сейчас четыре собаки бродят. Ребёнок очень испугался. Эта проблема всего города и нужно решить её", - подчеркивает мама девочки.

Отловом и отстрелом бродячих животных в черте Актау занимается городская ветеринарная станция. С начала года была отстреляна 501 бродячая собака и 307 кошек.

"При укусе бродячей собаки нельзя заниматься самолечением. Нужно обязательно вызвать скорую помощь и врачей. В случае обнаружения бродячих животных горожане могут сообщить непосредственно нашим сотрудникам. Мы сразу отреагируем на вызов и поймаем бесхозных животных", - сообщили в городской ветеринарной станции.

Бродячих животных, как рассказали в ведомстве, сразу отстреливают. Затем их тела сжигают в специальном помещении в Мунайлинском районе. Горожане могут сообщить о бродячих животных по телефону: 52-40-55.

Как напоминает портал, в начале марта в селе Саин Шапагатов произошли странные нападения на домашних животных. По словам местных жителей, погибло порядка 25 голов домашнего скота. По словам заместителя акима Тупкараганского района Талгата Алтынгалиева, причиной гибели стали бродячие собаки. После жалоб жителей на гибель скота в селе Саин Шапагатов отстрелили 115 собак.

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