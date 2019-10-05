Актау. 4 октября. Kazakhstan Today - В Актау двухлетний ребенок проглотил соску, передает Kazakhstan Today.

Ребенка доставили из Жанаозена в Мангистаускую областную детскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили в его желудке инородное тело и незамедлительно провели операцию, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Как пишет tumba.kz , почти всю дорогу и уже в больнице ребенок плакал. У него были боли в животе и постоянная рвота.

Состояние мальчика оценивалось как тяжелое за счет кишечной непроходимости. Температура тела достигла 37,8 градуса. Ребенку, который стал беспокойным, провели рентгенографию брюшной полости и госпитализировали в хирургическое отделение. Врачи выставили диагноз: "инородное тело желудочно-кишечного тракта; острая кишечная непроходимость". Врачи с разрешения родителей незамедлительно сделали маленькому пациенту эндоскопическую операцию", - рассказали в управлении здравоохранения.

Благодаря современному эндоскопическому аппарату и с помощью видеотехники операцию удалось провести, не делая разрезов на теле.

По словам детского хирурга высшей категории, заведующего травматолого-ортопедическим отделением Мангистауской областной детской больницы Курмана Кайранова, состояние маленького пациента оценивается как стабильное.

Изначально состояние ребенка было тяжелым. Потому что у него была бесконечная рвота, мальчик был бледным и совсем ослаб. Но это всё позади, самое главное, что операция прошла успешно. В настоящее время двухлетний пациент чувствует себя хорошо", - рассказал он.

За 21-летнюю практику специалиста это первый подобный случай. "Да, у нас было множество случаев, когда дети проглатывали инородные предметы, включая монеты, гайки, элементы игрушек, но случай с соской точно первый", - отметил врач.

Он напомнил родителям о необходимости быть более внимательными к детям. Малыши в таком возрасте очень любознательные, поэтому нужен двойной контроль. Особенно если учесть, что инородные предметы могут быть опасными для жизни и здоровья.

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