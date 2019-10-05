Система Orphus

В Актау двухлетний ребенок проглотил соску

04.10.2019, 17:13 5833
В Актау двухлетний ребенок проглотил соску
Актау. 4 октября. Kazakhstan Today - В Актау двухлетний ребенок проглотил соску, передает Kazakhstan Today.
 
Ребенка доставили из Жанаозена в Мангистаускую областную детскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили в его желудке инородное тело и незамедлительно провели операцию, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.
 
Как пишет tumba.kz, почти всю дорогу и уже в больнице ребенок плакал. У него были боли в животе и постоянная рвота.
 

Состояние мальчика оценивалось как тяжелое за счет кишечной непроходимости. Температура тела достигла 37,8 градуса. Ребенку, который стал беспокойным, провели рентгенографию брюшной полости и госпитализировали в хирургическое отделение. Врачи выставили диагноз: "инородное тело желудочно-кишечного тракта; острая кишечная непроходимость". Врачи с разрешения родителей незамедлительно сделали маленькому пациенту эндоскопическую операцию", - рассказали в управлении здравоохранения.

 
Благодаря современному эндоскопическому аппарату и с помощью видеотехники операцию удалось провести, не делая разрезов на теле.
 
По словам детского хирурга высшей категории, заведующего травматолого-ортопедическим отделением Мангистауской областной детской больницы Курмана Кайранова, состояние маленького пациента оценивается как стабильное.
 

Изначально состояние ребенка было тяжелым. Потому что у него была бесконечная рвота, мальчик был бледным и совсем ослаб. Но это всё позади, самое главное, что операция прошла успешно. В настоящее время двухлетний пациент чувствует себя хорошо", - рассказал он.

 
За 21-летнюю практику специалиста это первый подобный случай. "Да, у нас было множество случаев, когда дети проглатывали инородные предметы, включая монеты, гайки, элементы игрушек, но случай с соской точно первый", - отметил врач.
 
Он напомнил родителям о необходимости быть более внимательными к детям. Малыши в таком возрасте очень любознательные, поэтому нужен двойной контроль. Особенно если учесть, что инородные предметы могут быть опасными для жизни и здоровья.
 
Как сообщалось ранее, в Алматы прооперировали пятилетнего ребенка после того, как он проглотил 38 магнитных шариков
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая