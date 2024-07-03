02.07.2024, 10:00 48461
В Актау инкассатор похитил деньги и покончил с собой: полиция расследует уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Актау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау инкассатор похитил деньги, а потом покончил с собой. Полиция проводит следственные мероприятия.
По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в пресс-службе управления полиции Актау.
По данным СМИ, инцидент произошел вчера, 1 июля. Инкассатор похитил 10 млн тенге в отделении банка в 14-м микрорайоне, а потом покончил с собой.
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03.07.2024, 12:25 11186
В Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя
Создана специальная комиссия
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шуском районе Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба акимата района.
В горном районе Актасты Коккайнарского сельского округа Шуского района из-за сильного дождя склоновый поток достиг конюшен фермерского хозяйства "Ынтимак" и стал причиной гибели скота. Из общего поголовья этого хозяйства в 1600 голов выявлено 484 падежа скота, а также обнаружено 197 туш скота. В этом направлении создана специальная комиссия и подсчитывается общая потеря скота", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что угрозы жилым районам поселка нет.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в стране погибло более 8 тысяч сельхозживотных. Их владельцам выплатят компенсации.
02.07.2024, 18:27 34336
В Алматы с начала 2024 года с участием самокатов и мопедов произошло свыше 460 ДТП
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2024 года с участием самокатов и мопедов произошло 463 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Polisia.kz.
Пользователи самокатов - одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. С начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети", - проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
По его словам, в минувшие выходные на дорогах города выявлено порядка 2 тысяч правонарушений, львиную долю из них допустили пользователи электросамокатов и мопедов.
В целом с начала локальной отработки по выявлению правонарушений в части эксплуатации самокатов и мопедов, стартовавшей 1 июня, к административной ответственности привлечены 4,8 тысячи мопедов и 5,2 тысячи самокатчиков. Особое внимание обращено на эксплуатацию двухколесного транспорта несовершеннолетними. Порядка 100 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности", - добавил Серик Шумаев.
Он отметил, что в результате масштабных рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворены более тысячи мопедов, а также 3,6 тысячи автомобилей.
Напомним, Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов.
01.07.2024, 11:29 84331
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили спецбортом в Усть-Каменогорск
Фото: акимат ВКО, gov.kz
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Усть-Каменогорск. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших - дети из Восточного Казахстана. Тела погибших сегодня доставили спецбортом в Усть-Каменогорск.
Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сель, сошедший в туристической зоне, унес жизни маленьких казахстанцев, и это стало трагедией для всех жителей региона. Сегодня тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона", - сообщили в пресс-службе акимата ВКО.
Местные исполнительные органы взяли на себя организацию и проведение похорон.
Напомним, 28 июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. По последним данным МЧС КР, в результате ЧП погибли девять человек.
01.07.2024, 09:52 88331
Разрушительный сель в Кыргызстане: казахстанские спасатели прибыли в город Ош
Фото: МЧС РК
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Ош. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС РК прибыли в город Ош Кыргызстана для эвакуации граждан Казахстана и транспортировки тел погибших на родину.
На борту самолета находятся спасатели РОСО, врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС РК. Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана", - сообщили в МЧС РК.
Ранее для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. В ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и посольством.
Под координацией начальника департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске работает оперативный штаб, на базе которого совместно с МИО родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.
Напомним, 28 июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. По последним данным МЧС КР, в результате ЧП погибли девять человек. Среди погибших есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
30.06.2024, 14:48 122806
Разрушительный сель в Кыргызстане: найдены тела еще двух несовершеннолетних казахстанцев
Фото: МЧС КР
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане найдены тела еще двух детей - граждан Казахстана, ранее пропавших в результате схода селя, сообщает Министерство иностранных дел РК.
В настоящее время при содействии местных властей в ускоренном режиме оформляются документы и проводятся необходимые процедуры. Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четверых погибших детей будут доставлены на родину.
Также, по данным kabar.kg, ранее спасатели обнаружили тело женщины.
Напомним, в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Вчера стало известно, что среди погибших в результате селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
29.06.2024, 19:42 155801
Разрушительный сель в Кыргызстане: погибли двое несовершеннолетних казахстанцев Дополнено
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Среди погибших в результате разрешительного селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих", - проинформировали в МИД.
В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы Кыргызстана. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями.
Нашим посольством в Кыргызстане родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь. Данная трагедия на особом контроле у Министерства иностранных дел РК", - добавили в ведомстве.
В связи с происшествием состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого были обсуждены обстоятельства чрезвычайного происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран.
Дополнено 29.06.2024, 20.22
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос направления воздушного судна в город Ош для транспортировки тел.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане сошел сель. По сведениям местных жителей, погибли пять человек.
29.06.2024, 12:15 169801
В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки
Девушке было 16 лет
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Костанай. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Костанайской области обнаружила тело пропавшей два дня назад девушки, сообщает региональное издание "Наша газета".
Дарья Тайронина 2008 года рождения ушла из своего дома в поселке Аулиеколь 26 июня и пропала. Поисками подростка два дня занималась полиция и волонтеры. Стало известно, что девушку нашли мертвой", - пишет региональное СМИ.
В пресс-службе департамента полиции области изданию рассказали, что по факту обнаружения тела подростка возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось об обнаружении тела пропавшей девушки в Семее, сейчас ведутся поиски ее брата.
28.06.2024, 20:20 189751
В Алматы жители Турксибского района остались без электричества
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы жители Турксибского района остались без электричества, передает корреспондент агентства.
В Турксибском районе с 14.00 отключили свет. Отключения в нашем районе - регулярное явление, свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы со светом", - заявила местная жительница Екатерина П.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
Куда уходит бюджет города? Наверное, все уходит на замену бордюров и тротуарной плитки", - добавила алматинка.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
На днях микрорайон Нур Алатау в очередной раз отключили от электроснабжения.
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