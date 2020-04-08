В Актау между подростками произошла поножовщина

Актау. 7 апреля. Kazakhstan Today - С ножевыми ранениями оказались на больничной койке после разборки двое несовершеннолетних в Актау, передает Kazakhstan Today.

Конфликт, в результате которого ножевые ранения получили двое несовершеннолетних, произошёл в одной из квартир 42 дома 27 микрорайона Актау, пишет портал lada.kz .

Прибывшие на место происшествия две бригады скорой медицинской помощи у одного несовершеннолетнего, 2005 года рождения, диагностировали колото-резаную рану поясничной области справа. У второго пострадавшего, также 2005 года рождения, диагностировали колото-резаную рану грудной клетки слева. Оба были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

По словам врачей, не обошлось без операции.

На теле одного из пострадавших насчитали четыре ножевых ранения. После реанимационного отделения через сутки его перевели в травматологию. В настоящее время состояние обоих оценивается как стабильное", - отметили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшие в больнице пробудут неделю, после чего будут выписаны.

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