Система Orphus

В Актау между подростками произошла поножовщина

07.04.2020, 11:39 8695
В Актау между подростками произошла поножовщина
Актау. 7 апреля. Kazakhstan Today - С ножевыми ранениями оказались на больничной койке после разборки двое несовершеннолетних в Актау, передает Kazakhstan Today.
 
Конфликт, в результате которого ножевые ранения получили двое несовершеннолетних, произошёл в одной из квартир 42 дома 27 микрорайона Актау, пишет портал lada.kz.
 

Прибывшие на место происшествия две бригады скорой медицинской помощи у одного несовершеннолетнего, 2005 года рождения, диагностировали колото-резаную рану поясничной области справа. У второго пострадавшего, также 2005 года рождения, диагностировали колото-резаную рану грудной клетки слева. Оба были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области. 

 
По словам врачей, не обошлось без операции. 
 

На теле одного из пострадавших насчитали четыре ножевых ранения. После реанимационного отделения через сутки его перевели в травматологию. В настоящее время состояние обоих оценивается как стабильное", - отметили в пресс-службе ведомства.

 
Пострадавшие в больнице пробудут неделю, после чего будут выписаны.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая