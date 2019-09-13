В Актау произошел конфликт между сотрудниками полиции и персоналом кафе (ВИДЕО)

Актау. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Актау произошел конфликт между сотрудниками миграционной полиции и персоналом кафе, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники миграционной полиции 9 сентября пришли с проверкой в одно из кафе в 6-м микрорайоне города. Персонал оказал им сопротивление, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Часть инцидента попала на видео. Автор ролика говорит, что представители миграционной службы устроили в кафе "беспредел". Вели себя агрессивно с персоналом. Не представив никаких документов, вошли в заведение, мотивируя это проведением рейда, пишет Lada.kz





По информации пресс-службы департамента полиции, на заведение, в которое сотрудники пришли с проверкой, неоднократно жаловались жители расположенных вблизи жилых домов.

В полицию сообщили, что там работают иностранные граждане без документов. Трое сотрудников миграционной полиции пришли к ним с проверкой. Персонал оказал сопротивление. По этой причине произошёл конфликт. По итогам проверки были задержаны семь граждан Узбекистана без документов. В отношении них был составлен протокол по части 5 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Суд впоследствии вынес решение о выдворении данных граждан за пределы республики. На работодателя также был составлен протокол по части 1 статьи 519 КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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