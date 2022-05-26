В Актау в строительный котлован упал легковой автомобиль

Фото: Лада.kz
АКТАУ. 25 МАЯ - Инцидент произошел 25 мая в 17-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель Mercedes Benz, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля, сообщает "Лада".
После падения автомобиль приземлился на свою крышу. Пострадавших нет. Как сообщили в областной больнице, по данному факту к ним за помощью никто не обращался.
На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему может грозить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Автомобиль извлекли из котлована.