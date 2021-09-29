В Актау владельца верблюда обязали выплатить компенсацию сбившему животное водителю

АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - ДТП произошло летом 2020 года на трассе Сай-Отес - Шетпе. Житель региона ночь на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть верблюда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает "Лада
".
Постановлением суда административное дело, возбужденное в отношении водителя, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Материалами административного дела установлено, что водитель при управлении автомобилем не нарушал правил дорожного движения, при внезапном появлении препятствия на дороге не мог остановиться, не имел возможности предотвратить ДТП, причиной которого стал скот, находящийся без присмотра.
Водитель автомобиля обратился в суд в гражданском порядке и попросил взыскать материальный ущерб, причиненный его автомобилю в результате ДТП.
Житель региона просил суд взыскать с фермера компенсацию за порчу автомобиля в размере 2 528 489 тенге, 30 000 тенге за услуги по оценке ущерба автомобиля и госпошлину 25 285 тенге.
Мангистауский районный суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.
В ходе судебного заседания было установлено, что ответчик находился в плохом семейном и имущественном положении, и поскольку у него не было достаточно корма, чтобы прокормить своих животных, он был вынужден освободить и отправить их на пастбище. В соответствии с требованиями статьи 935 Гражданского кодекса РК размер имущественного ущерба, взыскиваемого с ответчика в пользу истца решением апелляционной коллегии уменьшен на 50%.
Согласно решению суда, фермера обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 1 264 244 тенге в качестве ущерба за поврежденный автомобиль и 27 642 тенге судебных расходов.
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Пассажир остановил поезд Алматы - Нур-Султан, сорвав стоп-кран
28.09.2021, 20:58 37396
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Инцидент произошел 27 сентября на участке Отар - Шу Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проверки сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя. Им оказался 28-летний житель Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД РК.
В отношении мужчины составили административный протокол по статье 560 КоАП РК. В соответствии с этой статьей, за незаконную остановку поезда полагается штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).
В результате происшествия поезд отстал от времени маршрута на семь минут.
Водитель Daewoo Nexia сбил отару овец в СКО
28.09.2021, 14:48 68446
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 СЕНТЯБРЯ - На автодороге Петропавловск - Жезказган, вблизи райцентра Явленка в Северо-Казахстанской области, 24 сентября водитель Daewoo Nexia сбил отару овец, погибло 14 голов скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
51-летний водитель Daewoo Nexia вместе с 41-летним пассажиром ехал со стороны Петропавловска в сторону района Шал акына. ДТП произошло близ села Явленка, в зоне действия дорожного знака "Перегон скота". В результате наезда погибло 14 голов скота. Водитель и пассажир Daewoo Nexia серьезных травм не получили", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Как сообщил начальник ОП Есильского района подполковник полиции Ерлик Еслямбеков, медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв. По факту ДТП собран материал по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), дело передано в суд.
В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ
28.09.2021, 13:20 58969
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ "Батыр", передает KAZAKHSTAN TODAY.
ЧП произошло сегодня в 10.05. Как рассказал заместитель руководителя регионального управления по развитию туризма и спорта Нурлан Есембаев, обрушение кровли произошло в спортивном зале бокса ДЮСШ "Батыр" по адресу: улица Катаева, 63/1-А.
Пострадавших нет. В зале никого не было. Утром тренировка была, всех детей эвакуировали, когда услышали треск. Было использовано два выхода. В здании находились директор школы и вахтер", - уточнил Нурлан Есембаев.
Известно, что обрушились две плиты перекрытия. По выявлению причин обрушения создана комиссия, в которую вошли сотрудники ДЧС области и ГАСК. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году.
До этого оно эксплуатировалось в других целях, точного года постройки мы пока не знаем. Сейчас ждем результатов решения комиссии, чтобы принять решение: либо здание подлежит ремонту, либо отправится под снос. Всего в этой школе боксом и тхэквондо занимаются больше ста детей", - уточнил собеседник.
Сейчас место ЧП оцеплено полицией.