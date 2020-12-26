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В Актау женщина погибла при падении с многоэтажки

25.12.2020 18685
Актау. 25 декабря. Kazakhstan Today -25 декабря в 32А микрорайоне Актау молодая женщина погибла при падении с высотного дома, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", тело девушки с признаками падения с высоты обнаружено в 32А микрорайоне. 
 
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Актау.
 
24 декабря скончался выпавший из окна многоэтажки в Шымкенте ребенок. 22 декабря мальчик 2008 года рождения упал с 8-го этажа многоэтажного дома и получил травмы различной степени тяжести. 
 
27 ноября в Павлодаре мужчина упал в шахту лифта торгового дома.
 
 

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