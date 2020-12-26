В Актау женщина погибла при падении с многоэтажки

Актау. 25 декабря. Kazakhstan Today -25 декабря в 32А микрорайоне Актау молодая женщина погибла при падении с высотного дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", тело девушки с признаками падения с высоты обнаружено в 32А микрорайоне.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Актау.

24 декабря скончался выпавший из окна многоэтажки в Шымкенте ребенок. 22 декабря мальчик 2008 года рождения упал с 8-го этажа многоэтажного дома и получил травмы различной степени тяжести.

27 ноября в Павлодаре мужчина упал в шахту лифта торгового дома.

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