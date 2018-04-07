В Актюбинской области обстреляли автобус с кыргызскими номерами

Актобе. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области обстреляли микроавтобус с кыргызскими номерами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила представитель МИД КР Айымкан Кулукеева в Facebook , в ночь с 5 на 6 апреля на трассе в Актюбинской области был обстрелян Спринтер с кыргызскими номерами.

По ее информации, посольство Кыргызстана в Казахстане уточняет информацию о происшествии.

По предварительным данным, машина сломалась, и водитель пошел за запчастями. Когда он вернулся, то увидел, как в машину попали несколько пуль, а пассажир ранен.

В Интернете распространяют видео, на котром запечатлен обстрелянный микроавтобус. Автор на кыргызском говорит о том, что ночью микроавтобус расстреляли неизвестные в масках. На видео запечатлен бус с бишкекским госномером В8451AU, пишет ИА 24.kg.

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