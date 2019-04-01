Актобе. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области во рву обнаружили тело пропавшего мужчины, передает Kazakhstan Today.





По информации газеты "Диапазон", 54-летний Алдашев Кенжебай пропал в начале ноября. Мужчина позвонил в ДЧС и сообщил, что упал в яму. На его поиски вышли десятки людей: спасатели, полицейские, волонтеры.





5 декабря тело мужчины нашли волонтеры из группы Zello.poisk во рву поселка Акшат", - пишет издание.





Все это время мы не прекращали поиски. И днем, и вечером мы прочесывали территорию в радиусе 25 километров от поселка Акшат. Первая поисковая команда была 25 человек, ежедневно выходили на поиски 5-10 человек. Неделю назад мы получили запись его звонка, и поняли, где он может находиться. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Выражаем соболезнования семье", - сообщила волонтер Екатерина Голотина.





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