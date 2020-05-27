Актобе. 26 мая. Kazakhstan Today - В Актобе кондуктор погибла после выпадения из автобуса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, водитель маршрутного автобуса №11, трогаясь с места возле автобусной остановки "Акимат" по улице Пацаева, с незакрытой передней дверью автобуса, допустил выпадение из салона кондуктора, которая ударилась головой о бордюр.

24 мая от полученных травм кондуктор скончалась. В салоне данного автобуса находились примерно 20-25 пассажиров", - отметили в ведомстве.

Департамент полиции Актюбинской области ищет очевидцев происшествия.

Просим позвонить по телефону: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03, либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет №403", - обратились в полиции.

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