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В Актобе мужчина взорвал себя гранатой07.06.2018
  • Фото: http://www.diapazon.kz/
Происшествия  18:24

Актобе. 7 июня. Kazakhstan Today - В Актобе 48-летний мужчина взорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался в больнице, передает Kazakhstan Today.

Актюбинец был доставлен в больницу с множеством травм 6 июня, ближе к обеду. Несмотря на усилия медиков, которые провели операцию, пострадавший умер вечером того же дня, пишет "Диапазон".

По информации пресс-службы ДВД, мужчина, доставленный в БСМП с ранениями, совершил попытку суицида на территории компании по проспекту 312 стрелковой дивизии. Источники издания сообщают, что мужчина пошел на суицид, взорвав себя гранатой.

По данному факту начали досудебное производство по статье "Доведение до самоубийства".

Вместе с тем в облздраве проинформировали, что у пострадавшего были осколочные ранения рук и ног, а также проникающее ранение грудной и брюшной полости, полное пересечение сонной и внутренней яремной артерий. У больного также было состояние травматического шока.
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