Актобе. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Актобе пенсионер умер в банке при оформлении кредита, передает Kazakhstan Today.

"6 сентября клиент Владимир С. в сопровождении близких пришел в банк для рефинансирования потребительского займа. Во время диалога с менеджером клиенту стало плохо и он потерял сознание. Сотрудники банка незамедлительно вызвали скорую помощь, вывели людей из помещения и закрыли отделение до приезда врачей. К сожалению, прибывшая бригада врачей зафиксировала смерть человека", - сообщили в пресс-службе Банка Хоум Кредит.

В пресс-службе облздрава сообщили, что вызов поступил в 12.51, скорая помощь была на месте через 8 минут. Мужчина 1947 года рождения сидел перед менеджером, наклонился и потерял сознание. По какой причине наступила внезапная смерть, неизвестно, пишет газета "Диапазон"

В банке сообщили, что займы клиента будут закрыты и не перейдут к его близким. "Так как Владимир С. был одним из лояльных клиентов, банк сделает все возможное, чтобы обязательства клиента были исполнены согласно страховому случаю", - заявили в пресс-службе.

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