В Актобе подросток за рулем авто сбил пешехода

КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - 17 июня на перегоне "ОП-96-Жайнак" Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения с находящимся на путях скотом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Однако наезд предотвратить не удалось, погибло 22 головы мелко-рогатого скота. Стоянка составила 22 минут, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В результате проведенных мероприятий сотрудники линейного управления полиции на станции Нур-Султан установили хозяина домашних животных. Им оказался 43-летний житель столицы. Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КРКоАП за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 824 факта экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 534. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечен 351 владелец животных.