В Актобе семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа

АКТОБЕ. 4 ИЮНЯ - 7-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 июня с пятого этажа многоквартирного дома в районе Батыс-2 выпал 7-летний мальчик. С различными травмами несовершеннолетний госпитализирован, сообщает Polisia.kz

Во время несчастного случая ребенок находился дома один, мать на несколько минут отлучилась в магазин, пока сын спал.

По данным полиции, подавляющее большинство падений происходят из-за недостатка контроля взрослыми за детьми, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна. Также к несчастным случаям приводит отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. А также наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

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