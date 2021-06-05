Система Orphus

В Актобе семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа

04.06.2021 9343
В Актобе семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа
АКТОБЕ. 4 ИЮНЯ - 7-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
3 июня с пятого этажа многоквартирного дома в районе Батыс-2 выпал 7-летний мальчик. С различными травмами несовершеннолетний госпитализирован, сообщает Polisia.kz
 
Во время несчастного случая ребенок находился дома один, мать на несколько минут отлучилась в магазин, пока сын спал. 
 
По данным полиции, подавляющее большинство падений происходят из-за недостатка контроля взрослыми за детьми, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна. Также к несчастным случаям приводит отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. А также наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая