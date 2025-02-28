27.02.2025, 08:46 90971
В Актобе спасли замерзающую во льду лошадь
Фото: скриншот из видео МЧС
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Актобе. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актобе во время вечернего променада вдоль реки Илек заметили лошадь, у которой только голова выглядывала надо льдом. Неравнодушные очевидцы обратились к спасателям по номеру 112. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда попытались с помощью тросов поднять животное на лед, но он не выдерживал ее веса. Тогда профессиональные спасатели приняли решение прорубить путь для кобылы до самого берега.
Спасательная операция длилась три часа. Животное спасено и размещено в теплом сарае ближайшего хозяйства.
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28.02.2025, 09:48 28971
В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка более ста магнитов
Фото: ЦДНМП
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка 105 магнитных бусин. Об этом сообщили в Центре детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) Алматы.
Ребенок 2 лет 3 месяцев поступил в центр 20 февраля с жалобами на возможное проглатывание инородного тела. Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным.
При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2 × 2,2 см. Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела. Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства - лапаротомии и гастротомии. В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин", - проинформировали в центре.
После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.
Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.
27.02.2025, 21:30 75616
В Мангистауской области по дороге в аэропорт застряли более 300 человек
Фото: МЧС РК
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Актау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 27 февраля, в Мангистауской области в связи с сильным снегопадом, гололедом на трассе Актау - Аэропорт автомобили с людьми застряли в снежных заносах, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели из снежных заносов отбуксировали на очищенный участок дороги 152 авто, в которых находилось 362 человека. Пострадавших нет.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Сотрудники МЧС активно патрулируют сложные участки дорог на технике высокой проходимости, проверяя наличие застрявших автомобилей и оказывая необходимую помощь. Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме.
26.02.2025, 11:30 115451
В Астане по повышенному рангу тушат пожар в ТРЦ Дополнено
Фото: МЧС
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по повышенному рангу тушат пожар в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", расположенном на проспекте Туран в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар локализован. Пожар происходит в двухэтажной пристройке к основному зданию ТРЦ и облицовки здания. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", - заявили в ведомстве.
Дополнено 26.02.2025, 12.30
В Астане спасатели потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет", - проинформировали в министерстве.
Ранее в Алматы на складе произошел пожар.
25.02.2025, 19:26 132831
На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка
Предварительный класс события - X2.0
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Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце сегодня ночью произошла самая мощная в 2025 году вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов (...) Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы - при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури", - информирует lenta.ru.
По словам специалистов, та область, которая является источником выброса, располагается на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. В частности, в результате взрыва плазма начала движение по направлению от планеты, а не к ней, однако ученые заметили некоторые компоненты, направленные на Землю. По их мнению, это эффект проекции.
Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток", - заявили специалисты.
Ученые РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0, которую зафиксировали 24 февраля.
Отмечается, что предварительный класс события - X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад. В тот день ученые также сообщили, что рост активности Солнца начался менее суток назад и все еще продолжается.
По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, возникшая на Солнце крупная корональная дыра ускорит солнечный ветер вокруг Земли, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури.
Солнце, безусловно, способно на супервзрывы, такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев. Но по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было", - заявил он.
Кроме того, специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные вспышки класса М на Солнце 4 февраля. Как сообщили ученые, выброс произошел в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990.
Уточняется, что одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данных о второй не приводится, однако известно, что она также была достаточно сильной.
Напомним, 3 февраля на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего 10% мощности до высшего балла X.
25.02.2025, 11:58 142521
Пожар и гибель горняков на шахте "Казахстанская": суд вынес приговор
Фото: акимат Актюбинской области
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Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шахтинский городской суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели пятерых шахтеров на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.
Органом досудебного расследования Г., М., Т., Г. (вр.и.о. заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и др.) обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 277 УК РК)", - сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что руководители, видя технологические нарушения на участке, не остановили работы.
Они допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замене не вращающихся и вышедших из строя роликов", - уточнили в суде.
Из-за допущенных нарушений в ремонтную смену 17.08.2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. Пятеро шахтеров погибли, 17 пострадали.
Суд назначил обвиняемым 4 года лишения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Казахстане количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ, в прошлом году выросло на 29,5%.
24.02.2025, 17:29 161926
Три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане
Фото: ДП ЗКО
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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате смертельной аварии близ поселка Онеге Западно-Казахстанской области погибли три человека, сообщили в областном департаменте полиции.
24 февраля примерно в 10.30 на 111-м км автодороги Казталовка - Онеге - Жанибек вблизи п. Онеге водитель автомашины Ford Focus при совершении обгона большегрузной фуры выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречно ехавшей автомашиной Chevrolet Cobalt", - рассказали в ведомстве.
На месте ДТП погибли водитель автомашины Ford Focus, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt. Четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Алматинской области.
24.02.2025, 10:01 169041
В Таразе спасатели вынесли с места пожара 15 газовых баллонов
Фото: МЧС РК
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Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в цеху по изготовлению пластиковых изделий в Таразе. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли 15 газовых баллонов объемом 100 литров в безопасное место и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться", - проинформировали в МЧС.
Бригада Центра медицины катастроф оказала помощь мужчине 1972 года рождения, который в результате пожара получил отравление продуктами горения. Пострадавший от госпитализации отказался.
23.02.2025, 20:15 159696
Часть Медеуского района Алматы осталась без электричества
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть Медеуского района города Алматы осталась остались без электричества, сообщает пресс-служба акционерного общества "Алатау Жарық Компаниясы" .
Частичные отключения электроэнергии произошли в 15.50 в Медеуском районе, в квадрате улиц Жамакаева - Тайманова - проспект Нурлыбаева - улица Иванилова. По предварительным данным, произошел обрыв двух подземных кабельных линий 10 кВ", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе аварийно-восстановительных работ на данный момент подача электроэнергии частично восстановлена на одной линии.
Полное восстановление планируется в течение 1,5 часа", - заверили в АЖК.
Напомним, в прошло году на постоянные отключения электричества пожаловались жители Турксибского района. Кроме того, летом от жителей микрорайона Нур Алатау также поступали жалобы. Тогда жители в жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.
Алматинцы регулярно выражают обеспокоенность тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. В Алматы наблюдалась аномальная жара.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - высказалась алматинка.
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